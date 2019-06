PS4 Pro vs PS4 Slim: quale fa al caso vostro

PS4 Pro vs PS4 Slim: le differenze

Nello scontro PS4 Pro vs PS4 Slim, ambedue le console sono in grado di far girare gli stessi giochi presenti sulla versione originale di PlayStation 4, quindi la scelta del sistema per fortuna non è legato al parco titoli ma alla potenza di calcolo. Con gli anni il gap prestazionale di sicuro non ha fatto altro che allargarsi inesorabilmente, quindi le due aziende hanno deciso di correre ai ripari.

Esiste però una grande differenza – inizialmente non proprio evidente – dei percorsi intrapresi delle due aziende leader del mondo console: mentre da un lato Xbox Play Anywhere sembra avviare una lenta transizione dei giocatori dal mondo console a quello PC e dall’altro Xbox One X vuole puntare ad un’utenza più ristretta dedicata unicamente alle performance pure, Sony non intende procedere in quella direzione. Ecco che entrano in gioco quindi PlayStation 4 Slim, una riedizione dell’attuale PS4 più compatta ma dalle prestazioni analoghe, e PlayStation 4 Pro, creata per fornire un potenziamento dell’hardware di PS4 col fine di soddisfare i requisiti tecnici necessari per il gaming 4K, anche se non in maniera nativa.

Il primo argomento da toccare nella lotta PS4 Pro vs PS4 Slim è il mercato di riferimento di PS4 Slim. Volenti o nolenti, dato che la Slim sostituirà in via definitiva l’ormai vecchio modello PS4 Chassis C, chi desidera recuperare una PlayStation 4 nei prossimi mesi sarà toccato da questa discussione. Ciò che è fondamentale da tenere a mente è che acquistando PlayStation 4 Slim in sostanza vi troverete fra le mani una “PS4 2.0”, con specifiche tecniche del tutto simili e differenze in termini di resa grafica pressoché inesistenti. Esattamente come è capitato con gli altri modelli slim in passato, PS4 Slim è una versione più piccola e dall’impronta energetica più efficiente della console proposta al lancio. Il pubblico verso cui è mirato questo sistema è quello che ancora non dispone di una PlayStation 4, visto che gli utenti dotati di un modello non-slim del sistema non riceverebbero benefici particolari acquistando questa riedizione della piattaforma, se non appunto per ciò che riguarda il consumo energetico. Non fatevi tentare dal desiderio di recuperare una PS4 Slim in sostituzione della vostra PS4 (a patto che funzioni correttamente, sia chiaro) perché non notereste alcun passo in avanti.

Per chi è stata concepita PS4 Pro, invece? In questo caso la risposta è meno semplice del previsto. In teoria la console nasce per soddisfare il desiderio dei giocatori di avere fra le mani un sistema più potente, in grado di fare uscire qualcosa in più in termini di prestazioni dalla propria console. A differenza di Xbox One X, che fa della sua potenza il mezzo perfetto per gli utenti alla ricerca di un’esperienza 4K nativa, PS4 Pro vuole rappresentare il punto d’incontro tra gli utenti in possesso di un TV 4K e quelli ancora fedeli al loro monitor Full HD. Da un lato, infatti, PS4 Pro offre un’esperienza 4K dinamica, in grado di fornire un upscaling a risoluzione 4K con un netto miglioramento della qualità grafica, dall’altra concede dei sensibili miglioramenti in termini di antialiasing anche per gli utenti privi di un monitor UHD. Per garantire questo tipo di miglioramento, tuttavia, la decisione spetta direttamente agli sviluppatori dei diversi titoli, che sono liberi di proporre un’esperienza migliorata unicamente per il 4K o in grado di offrire diversi settaggi grafici. Un esempio, in questo senso, può essere quello di Rise of the Tomb Raider, che presenta una modalità 4K, ma anche una modalità a 60 fps a 1080p per gli utenti che possiedono PS4 Pro in accoppiata con un monitor Full HD.