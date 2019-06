PS4 Pro Natale: le migliori idee regalo del 2018

PS4 Pro Natale: quale comprare

Per aiutarvi il più possibile nella scelta dei migliori prodotti all’interno della categoria PS4 Pro Natale, andremo a proporvi diverse alternative. Queste spazieranno dai principali modelli base di PS4 Pro ai bundle più richiesti. All’interno di questi ultimi, nello specifico, saranno presenti non solo la console e gli accessori base per poter iniziare subito a giocare, ma anche giochi o accessori extra per andare a formare un pacchetto più completo e decisamente più allettante, anche senza una differenza sostanziale di prezzo. Saranno presenti bundle abbastanza variegati e dedicati principalmente agli ultimi giochi di spicco disponibili su PS4, in modo da poter far felici tutti con un pacchetto “tutto in uno”.

Ma prima di tutto è necessario capire perché preferire PS4 Pro rispetto all’edizione base di PS4. PS4 Pro, a differenza della precedente, è la prima e al momento unica console di casa Sony a permettere di giocare tutti i migliori giochi PS4 a risoluzione 4K Ultra HD e HDR. Ciò significa che, nel caso siate in possesso di un TV o monitor compatibile con le tecnologie 4K e HDR i vostri giochi offriranno un impatto grafico nettamente superiore al modello base della console, con maggiori dettagli, maggiore fluidità ed una brillantezza dei colori che in molti casi vi lascerà letteralmente a bocca aperta. Qualche vantaggio PS4 Pro lo porta anche per i possessori dei più comuni TV Full HD, permettendo comunque un aumento della qualità visiva e della fluidità, specialmente con i titoli di uscita più recente. Vediamo dunque le migliori proposte della selezione PS4 Pro Natale.