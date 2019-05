PS4 Natale: le migliori idee regalo del 2018

PS4 Natale: quale comprare

Nella scelta delle idee regalo, se state puntando l’acquisto di PS4 come regalo natalizio, è importante conoscere le differenze tra i vari modelli disponibili sul mercato. Dopo il primo lancio della console nel 2013, ora l’edizione base di PS4 attualmente disponibile è la variante Slim della console, più piccola nelle dimensioni rispetto al primissimo modello e maggiormente efficiente dal punto di vista del risparmio energetico. A questo si aggiunge la possibilità di godere del supporto HDR per tutti i giochi compatibili, a patto di possedere un TV o monitor predisposto per questo tipo di segnale. Sono poi disponibili diverse varianti, sia per quanto riguarda la memoria interna, con modelli da 500 GB o 1 TB per la memorizzazione di giochi e contenuti, sia per quanto riguarda eventuali bundle promozionali. Questi possono contare, oltre alla console, giochi o accessori inclusi in confezione per completare fin da subito il pacchetto.

La seconda possibilità, sicuramente più importante dal punto di vista della spesa, è rappresentata dal più recente e potente modello di PS4, vale a dire PS4 Pro. Quest’ultima console si differenzia dalla precedente per delle dimensioni maggiori, a vantaggio di una potenza di calcolo superiore per poter giocare tutti i migliori giochi PS4 a risoluzione 4K Ultra HD. Una caratteristiche che, sempre se siete in possesso di una TV o monitor 4K, vi permetterà di godere tutti i più recenti titoli con il livello massimo di qualità visiva, con massimi dettagli e colori brillanti. Anche in questo caso sono disponibili sia i pacchetti base, sia i bundle console + gioco. Vediamo dunque la selezione dei migliori prodotti nella guida “PS4 Natale“.