PlayStation 4: differenze tra i diversi Chassis

PS4 Chassis C: novità e differenze

Dopo i primi avvistamenti in Giappone, da settembre 2015 è disponibile in commercio il terzo modello di PlayStation 4; il CUH-1200 o PS4 Chassis C. Tale modello, a discapito dei precedenti, presenza varie differenze a livello estetico e non, nonostante Sony non abbia praticamente annunciato e/o pubblicizzato alcunché in merito.

Le prime differenze che colpiscono all’occhio sono sicuramente il nuovo pannello e i tasti di accensione ed espulsione disco. Il pannello superiore sinistro, quello che si può rimuovere per la sostituzione dell’HDD della console, non è più di colore nero lucido, bensì opaco; creando una superficie uniforme su tutta la console, oltre che essere decisamente meno incline a subire graffi. I due pulsanti posti sulla parte frontale della PS4 non sono più soft touch, ma sono sostituiti da classici pulsanti a pressione, con tanto di spessore di circa un millimetro se si osserva lateralmente la console. Lieve differenza anche nel posizionamento delle tre porte posteriori che da sinistra a destra sono: display port, HDMI ed Ethernet. Novità anche all’accensione della PS4 Chassis C: il LED inserito in modo da dividere la sezione sinistra da quella destra non corre più lungo tutta la linea di separazione. Mostrando un’illuminazione più corta, ma più forte e visibile anche durante il giorno.

Se il rumore era uno dei peggiori difetti dei modelli CUH-1000 e 1100, questa PS4 Chassis C risulta più silenzioso. Anche senza test utilizzando apparecchiature specifiche per misurare i decibel, la console produce meno rumore quando le ventole girano al massimo della loro velocità. Pur senza sparire, la diminuzione del rumore è comunque un aspetto altamente positivo dato che chi possiede i primi due modelli conosce bene quella sensazione di shuttle in partenza che ha la PlayStation 4 quando le ventole girano a pieno regime. Se da un lato abbiamo una console meno rumorosa, il rovescio della medaglia è rappresentato da un sistema leggermente più caldo dei modelli precedenti. Niente che faccia gridare allo scandalo; ma c’è chi preferisce avere una console un paio di gradi più fresca di una che faccia meno rumore.

Per i più smanettoni, se andiamo a vedere il modello CUH-1200 al suo interno, si può notare come Sony abbia sostituito i sedici blocchi di RAM da 512 MB GDDR5 con otto blocchi sempre della stessa tipologia, ma dal doppio della memoria, ossia 1 GB. Tale accorgimento si riflette in un minor spazio occupato sulla scheda madre e sull’efficienza energetica della console. In abbinamento ad un trasformatore più piccolo e anch’esso maggiormente efficiente a livello energetico, la PlayStation 4 si ritrova dimagrita di 300 grammi rispetto i precedenti modelli, fermandosi quindi ad un peso di 2.5 Kg. Nessun cambiamento invece per l’architettura del processore, che rimane di 28 nanometri. Per il consumo energetico invece si riportano dati di considerevole risparmio che arrivano anche a 30 W in meno in questo Chassis C; risultando decisamente interessante agli occhi di coloro che guardano al consumo e all’efficienza energetica.