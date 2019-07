Promozioni tablet: i migliori sconti

Promozioni tablet: tutti i dettagli per il Prime Day 2019

Il Prime Day è l’evento estivo più atteso da milioni di utenti in tutto il mondo. Amazon ha come sempre in serbo un mucchio di offerte succulente pronte ad attirare l’attenzione di chi è in attesa di sconti per acquistare un prodotto o, appunto, un tablet. Il Prime Day raggiungerà il suo culmine massimo durante le giornate del 15 e 16 luglio, lasso di tempo dove saranno attive offerte settimanali, giornaliere, lampo e, per la prima volta, le “offerte wow“.

Queste saranno caratterizzate dalla presenza di prodotti in fortissimo sconto ma con scorte limitate, ed in questo caso il tempismo la farà da padrone. Per scoprire tante altre informazioni vi rimandiamo alla nostra guida su cos’è e come funziona Amazon Prime Day. Attenzione: tutte le offerte già all’attivo a questo link e quelle che arriveranno nei prossimi giorni, saranno valide solo per gli utente Amazon Prime.

Il servizio di Amazon permette ai suoi utenti di godere di alcuni vantaggi davvero importanti: consegna della merce acquistata in 24/48 ore per tutti i prodotti spediti con Prime, la possibilità di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Music per 4 mesi a soli 0,99€ e molto altro. Per iscrivervi ad Amazon Prime non vi resta che seguire questo link ed iniziare a sfruttarlo in forma completamente gratuita per 30 giorni. In aggiunta, se volete acquistare prodotti per la vostra azienda, potete farlo attivando un account Amazon Prime Business. Per qualsiasi ulteriore dubbio vi rimandiamo alla nostra guida su cos’è Amazon Prime.

Tornando alla nostra guida sulle promozioni tablet, il nostro team avrà il compito di selezionare solo le offerte meritevoli di attenzione. Questo significa che, ogni giorno, ti proporremo solo prodotti con un reale calo di prezzo; niente sconti fasulli, prezzi sbagliati e via discorrendo. In ogni caso, ti consigliamo anche di controllare il nostro raccoglitore sulle offerte Amazon Prime Day, in modo da non perderti l’arrivo di ulteriori sconti.

I prodotti qui presenti verranno mostrati con box Amazon il cui prezzo potrebbe non essere aggiornato. Si tratta di una feature che non controlliamo ma che non pregiudica lo sconto attivo sul dispositivo. In questo farà fede il prezzo e la durata dello sconto specificato nel testo descrittivo del prodotto.