Promozioni smartphone: i migliori sconti

Promozioni smartphone: quale scegliere

La ricerca di promozioni smartphone è diventata complessa: i telefoni moderni sono sempre più potenti, con schede tecniche migliori e nuove funzionalità da scoprire. Ma soprattutto costano sempre di più: se fino a 5 anni fa, un top di gamma poteva costare 600-700€, oggi i migliori smartphone premium costano più di 1000€. Un rincaro che è arrivato a cascata anche nelle altre fasce di prezzo, sebbene con un impatto decisamente minore rispetto alla ristretta cerchia dei telefoni più gettonati. Per questo conviene aspettare qualche mese dopo l’uscita del telefono e cercare in Rete le offerte che ci permettano di risparmiare qualche soldo al momento dell’acquisto.

Ed è proprio questo il motivo per il quale abbiamo realizzato una guida sulle promozioni smartphone: per selezionare le offerte migliori e metterti a disposizione una breve descrizione del prodotto e un link rapido per l’acquisto. Attenzione, qui troverai soltanto i migliori sconti perché sarà nostra premura vagliare tutte le soluzioni presenti sui principali e-commerce italiani e scegliere solo quelle attraenti e davvero convenienti rispetto al prezzo di mercato.

Una delle occasioni più ghiotte per trovare promozioni smartphone è l’Amazon Prime Day, l’iniziativa del colosso di e-commerce che premia ogni anno gli abbonati al servizio Prime (maggiori informazioni qui su cos’è Amazon Prime) con una raccolta di migliaia di offerte su prodotti selezionati da Amazon. L’iscrizione al pacchetto Prime è obbligatoria per accedere agli sconti – puoi sottoscrivere l’opzione Prime anche nei giorni del Prime Day – il 15 e 16 luglio – cliccando qui e beneficiando del periodo di prova gratuito di 30 giorni.

Una volta iscritto, potrai sfruttare le promozioni smartphone della campagna sconti – è già attiva l’offerta su Amazon Music Unlimited, di cui potrai usufruire per 4 mesi al costo di 0,99€ – a base di offerte a tempo (solitamente giornaliere), inserzioni lampo e offerte “wow”, sconti eccezionali su prodotti di marca che compariranno all’improvviso nel corso delle 48 ore e che, presumibilmente, saranno legate ad una disponibilità esigua di pezzi, per cui è bene tenere sott’occhio le offerte Prime Day e cogliere al volo lo sconto giusto prima che le scorte vadano esaurite.

Prima di cominciare, è bene sottolineare che le promozioni smartphone qui di seguito sono legate ad un box che ti porta direttamente all’inserzione su Amazon: in alcuni casi, è possibile che il prezzo mostrato non sia aggiornato con l’offerta in corso. Per questo motivo, ti consigliamo di leggere il testo di corredo dove troverai durata, costo e sconto del prodotto, su cui fare riferimento per le promozioni smartphone. Se la guida dovesse essere ancora vuota, puoi dare un’occhiata alle offerte Amazon Prime Day in corso o valutare la possibilità di iscriverti ad Amazon Business con la tua azienda: un programma riservato ai professionisti che ti consente di avere tante agevolazioni gratuitamente.