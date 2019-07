Promozioni reflex: i migliori sconti del Prime Day 2019

Promozioni reflex: tutto quello che bisogna sapere

Anche quest’anno Amazon proporrà tantissimi sconti durante la sua campagna Prime Day, la quale si svolgerà il 15 e 16 luglio 2019. Bisogna arrivare pronti all’evento, in modo da non perdere nessuna offerta. Nel caso non sapeste di cosa stiamo parlando vi rimandiamo al nostro articolo Amazon Prime Day cos’è e come funziona, così da avere tutte le informazioni che vi servono. Durante le 48 ore dell’evento tutti i possessori di un account Amazon Prime potranno acquistare migliaia di prodotti in offerta. Se non disponete di un account Prime potete tranquillamente attivare il mese di prova completamente gratuito registrandovi su questa pagina. In questo modo si avrà accesso a tutte le promozioni reflex e a tantissime altre offerte. Le migliori le puoi trovare all’interno della nostra guida dedicata al Prime Day, così da non farti scappare le migliori occasioni. Saranno disponibili le classiche offerte a tempo, offerte del giorno, promozioni e la novità di quest’anno: le offerte wow. Quest’ultime sono delle offerte che verranno annunciate nel corso dell’evento da Amazon e offriranno la possibilità di acquistare alcuni prodotti con offerte molto vantaggiose. Se siete in possesso di una partita Iva e volete approfittare del Prime Day per acquistare prodotti per la vostra azienda, vi suggeriamo di iscrivervi in modo gratuito ad Amazon business. Si tratta di un servizio pensato per i professionisti e per le aziende che offre tantissimi vantaggi.

Se oltre alle promozioni reflex sei interessato ad altre offerte puoi dare un’occhiata alla pagina Amazon dedicata al Prime Day, nella quale sono presenti tutte le offerte in tempo reale. Noi selezioneremo solo gli sconti reali, ovvero i prodotti che vale la pena acquistare e che subiscono un vero taglio di prezzo. Ogni prodotto disporrà di una breve descrizione e di un box che riporta direttamente all’acquisto, in modo da non perdere nessuna occasione. Il box potrebbe presentare un prezzo errato vista la grande quantità di offerte, quindi leggete sempre le descrizioni dei prodotti perché indicheremo il prezzo scontato. Già da subito è possibile approfittare di una promozione davvero ottima per gli amanti della musica: Amazon Music Unlimited è in promo a 99 centesimi per 4 mesi, basta recarsi su questa pagina.