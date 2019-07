Promozioni PS4: i migliori sconti

Promozioni PS4: tutti i dettagli sulle offerte di Amazon Prime Day

Siamo finalmente pronti a seguire insieme a te le promozioni in arrivo con Amazon Prime Day, la campagna estiva più attesa dagli utenti per portarsi a casa i prodotti tanto desiderati a prezzi molto interessanti. Per questo Amazon Prime Day 2019, il gigante dell’ecommerce ha deciso di offrire una campagna della durata di ben 48 ore, durante le quali potrai trovare sconti giornaliere in continuo aggiornamento, offerte a tempo limitato e le nuove offerte WOW. Queste ultime rappresentano una novità pensata proprio per l’occasione e si concretizzeranno in sconti davvero succulenti, a durata limitata e con pochissime scorte a disposizione.

L’unica richiesta per poter accedere alle offerte della sezione Prime Day è di essere in possesso o attivare un abbonamento Amazon Prime. Nel caso, dunque, non fossi in possesso di un piano Prime attivo, ti suggeriamo di approfittare dell’offerta per una prova gratuita di Amazon Prime della durata di 30 giorni, in modo da non lasciarti sfuggire tutte le promozioni, ma non solo. Amazon Prime, infatti, offre anche numerosi altri vantaggi come la consegna gratuita in tutta Italia e l’accesso alle piattaforme di streaming multimediale Prime Video e Amazon Music. Proprio per quest’ultima puoi anche approfittare della possibilità di attivare un piano Music Unlimited di 4 mesi a soli 0,99€ direttamente da qui.

Per quanto riguarda questo specifico approfondimento, la guida che seguirà ti aiuterà nell’acquisto con le migliori promozioni PS4 nel corso del Prime Day. Un’ottima occasione per portarsi a casa ad un prezzo interessante non solo le principali console della famiglia Sony, ma anche i migliori videogiochi ed accessori. Per meglio indirizzarti verso i tuoi acquisti, i prodotti che seguiranno sono frutto di una nostra pre-selezione, in modo da guidarti unicamente verso offerte reali e di effettivo interesse.

Nota bene: dato che le offerte saranno in continuo aggiornamento e cambieranno nel corso dei due giorni di Prime Day, i prezzi presenti all’interno dei box per l’acquisto potrebbero non essere aggiornati in tempo reale seguendo le offerte. Per questo motivo ti invitiamo a fare affidamento al prezzo scontato che troverai scritto all’interno della descrizione dei vari prodotti.

Alle promozioni PS4, inoltre, saranno accompagnati diversi altri sconti che potrai trovare nelle nostre guide presenti nella pagina generale dedicata alle offerte Amazon Prime Day. Infine, se sei interessato anche alle promozioni per il ramo aziendale, hai la possibilità di creare gratuitamente un account Amazon Business direttamente a questo indirizzo.