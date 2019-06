Promozioni PS4 Natale: le migliori offerte

PS4 Pro 1 TB + carta PS Store da 20€

Spazio tra le promozioni PS4 Natale anche per PS4 Pro. La versione potenziata di PS4 e pensata per tutti coloro che volessero puntare al gaming in 4K, soprattutto nel caso abbiate acquistato di recente un monitor o TV Ultra HD, è anch’essa protagonista di alcune offerte davvero interessanti. Tra queste, Amazon propone a 314€ un bundle con PS4 Pro in colorazione nera + una carta PS Store del valore di 20€, così da permettervi di acquistare subito uno dei diversi titoli in promozione proprio in questo periodo. In alternativa, Gamestop offre PS4 Pro senza extra all’interessante prezzo di 299€. Offerte, come sempre, valide fino ad esaurimento scorte.