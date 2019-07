Promozioni Nintendo Switch: i migliori sconti

Promozioni Nintendo Switch: gli sconti e come funziona il Prime Day

Partiamo con lo spiegare come funziona l’Amazon Prime Day: puoi trovare una spiegazione dettagliata a questo indirizzo, ma in breve si tratta di una due giorni di sconti e offerte speciali che parte dalla mezzanotte del 15 luglio. Il motivo per cui si chiama Prime Day è presto detto: tutti gli sconti sono riservati agli utenti Prime, il servizio che consente consegne gratuite, accesso a serie TV e film e molti altri bonus, di cui offriamo una descrizione dettagliata in questa pagina. E se non fossi utente Prime? In questo caso c’è una soluzione semplice e gratuita: puoi fare 30 giorni di prova gratuita seguendo questo indirizzo, in modo da provare Prime e decidere se ti conviene abbonarti dopo la prova.

Durante questi due giorni ci saranno moltissime offerte e sconti, sia per promozioni Nintendo Switch che per altri settori come i componenti per PC. In questa pagina ci dedicheremo specificatamente a Nintendo; se vuoi esplorare l’intero mondo delle offerte di Amazon, puoi vedere tutte le nostre categorie in questa pagina di raccolta, oppure puoi sfogliare direttamente su Amazon tra tutti gli sconti disponibili. Prima di passare alle offerte della console, segnaliamo inoltre che tra le offerte in corso c’è la possibilità di abbonarsi ad Amazon Music Unlimited a 0,99€ per 4 mesi, e che le aziende che sfruttano molto il commercio online possono creare un account Business in modo da sfruttare vantaggi pensati per il lavoro.

Di seguito troverai una serie di box, ognuno dedicato a uno specifico prodotto, con foto e descrizione sia di come mai valga la pena considerarlo che di quanto sia lo sconto e della fascia oraria per cui è valido. Selezioniamo solo offerte vere e proprie, studiando i prezzi in modo da eliminare sconti bassi o non sufficienti per il prodotto. Bisogna però far notare una cosa: i box segnalano i prezzi con un sistema automatizzato, che potrebbe non essere aggiornato in tempo reale. Ti invitiamo a leggere il testo che accompagna ogni prodotto, in cui metteremo ben in evidenza lo sconto e il prezzo attuale.