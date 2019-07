Promozioni fotocamere: i migliori sconti dell'Amazon Prime Day 2019

Promozioni fotocamere: tutto quello che c’è da sapere

Anche quest’anno, il 15 e 16 luglio, si svolgerà l’Amazon Prime Day. Se non conosci la campagna di sconti del famoso e-commerce puoi scoprire tutto nel nostro articolo Amazon Prime Day cos’è e come funziona. La cosa più importante da sapere è che durante le 48 ore di evento Amazon metterà in sconto tantissimi prodotti. Saranno disponibili offerte del giorno, offerte a tempo, promozioni e la novità di quest’anno, le offerte wow. Quest’ultime saranno delle offerte con grandi ribassi e con quantità limitate, le quali verranno annunciate nel corso della campagna dal negozio online. In questa guida inseriremo tutte le promozioni fotocamere migliori, mentre all’interno della nostra guida dedicata al Prime Day potrete trovare tutte le migliori offerte della campagna.

Solo gli utenti che possiedono un account Amazon Prime potranno approfittare delle fantastiche offerte, quindi se non siete già in possesso di questo abbonamento vi consigliamo di recarvi su questa pagina e attivare il mese di prova gratuito. Per gli utenti che possiedono una partita Iva è invece disponibile Amazon business, grazie al quale si può godere di numerosi vantaggi e si può approfittare delle offerte per acquistare nuovi prodotti per la propria azienda.

Gli sconti che troverete all’interno di questa guida dedicata alle promozioni fotocamere saranno attentamente selezionati, così da consigliarvi solo prodotti che realmente vale la pena acquistare e che subiscono un reale taglio di prezzo. Tutti i prodotti disporranno di una breve descrizione e di un box diretto per l’acquisto. Quest’ultimo potrebbe non riuscire ad aggiornarsi abbastanza velocemente, quindi vi suggeriamo di leggere sempre la descrizione di ogni prodotto in quanto indicheremo il reale taglio di prezzo. Amazon ha già attivato la pagina dedicata al Prime Day con tutte le offerte e ha lanciato la prima promozione: Amazon Music Unlimited a soli 99 centesimi per 4 mesi, basterà recarsi su questa pagina per approfittare dell’offerta.