Promozioni cellulari: i migliori sconti

Promozioni cellulari: quale scegliere

Parlando di promozioni cellulari, ci riferiamo all’importanza di trovare un’offerta che ci stuzzichi la voglia di cambiare smartphone. L’enorme progresso degli ultimi anni nel campo degli smartphone ha ritoccato verso l’alto i prezzi, spingendo i brand a portare l’asticella dei cellulari premium ben oltre i mille euro. Ma, d’altro canto, se consideriamo che nel mondo dell’elettronica di consumo è in corso una sostanziale deflazione che spinge i costi al ribasso in virtù di una domanda in calo e di componenti sempre più economiche, ecco che le aziende sono costrette a virare presto dalle cifre astronomiche a 3 zeri su prezzi ben più accessibili.

Per questo abbiamo deciso di realizzare questa guida, tenendo presente un punto fondamentale: qui di seguito non troverai tutte le promozioni cellulari a disposizione, ma soltanto quelle che abbiamo ritenuto interessanti e degne di nota. Quelle, insomma, con un prezzo abbondantemente ribassato e che possono ingolosirti a sufficienza per convincerti ad acquistare il prodotto.

Una delle occasioni in cui è possibile trovare buone promozioni cellulari è l’Amazon Prime Day, l’iniziativa del negozio online che consentirà agli iscritti Prime (maggiori informazioni su cos’è Amazon Prime qui) di accedere a migliaia di offerte selezionate e di qualsiasi categoria. L’unico ostacolo per accedere agli sconti è l’account Prime, se non sei abbonato sarai costretto a pagare i prodotti a prezzo pieno, ma non perderti d’animo: puoi sottoscrivere l’opzione Prime anche nei giorni del Prime Day – il 15 e 16 luglio – cliccando qui e beneficiando del periodo di prova gratuito di 30 giorni.

Così facendo potrai scoprire le inserzioni a tempo (che durano di solito un giorno), le promozioni lampo della durata di qualche ora e le offerte “wow”, con prezzi sbalorditivi sui marchi di punta che si alterneranno nel corso delle 48 ore, oltre ad accedere alla possibilità di iscriverti a Amazon Music Unlimited al prezzo speciale di 0,99€ per 4 mesi. Le ultime due tipologie di sconti, data la loro natura, sarà legata a un numero esiguo di pezzi a disposizione e potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi suggeriamo di tornare frequentemente per visualizzare le offerte Prime Day aggiornate in tempo reale.

Infine, è bene sottolineare che tra le promozioni cellulari che troverai qui di seguito è possibile che i prezzi indicati nel box di acquisto di Amazon non siano sincronizzati con l’offerta in corso, per cui consigliamo di leggere il testo allegato che avremo premura di aggiornare con i costi e la durata dello sconto in corso. Se la guida dovesse essere ancora vuota, puoi dare un’occhiata alle offerte Amazon Prime Day in corso o valutare la possibilità di iscriverti ad Amazon Business con la tua azienda: un programma riservato ai professionisti che ti consente di avere tante agevolazioni gratuitamente.