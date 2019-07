Prime Day Nintendo Switch: i migliori sconti

Prime Day Nintendo Switch: gli sconti della Grande N

Ma cos’è il Prime Day? Sostanzialmente, si tratta di due giorni, il 15 e il 16 luglio che, partendo da mezzanotte, vedono susseguirsi forti sconti su tutto il catalogo di Amazon. Come ricordiamo nella pagina dedicata a spiegare nel dettaglio il Prime Day, la considerazione principale da fare è che questi sconti sono validi solo per i clienti Amazon Prime, cioè coloro che hanno attivato il servizio speciale di Amazon che garantisce consegne gratuite e vari servizi aggiuntivi, tra cui Prime Video. Se vuoi sfruttare gli sconti Prime Day Nintendo Switch ma non sei sicuro di voler pagare per il servizio, non disperare: è possibile fare una prova gratuita della durata di 30 giorni a questo indirizzo, che bastano e avanzano per coprire l’evento; le aziende invece possono creare un account Amazon Business, in grado di semplificare il lavoro a chi si interfaccia spesso con il colosso americano.

Nei paragrafi che seguono segnaleremo gli sconti migliori per i prodotti Nintendo, utilizzando dei box dedicati – con la segnalazione importante che i box non mostrano gli sconti in tempo reale: orari e prezzi effettivi degli sconti, che vedrai sul sito di Amazon dopo aver cliccato, sono indicati nel testo che accompagna ogni prodotto. In questa pagina in particolare vedremo ogni tipo di prodotto legato a Nintendo Switch, tra accessori, giochi, controller e la console stessa – nel caso tu stia cercando le offerte migliori in generale, puoi trovare link a tutte le guide in questa pagina-raccoglitore.

Se non hai trovato quello che cercavi nella guida Prime Day Nintendo Switch o vorresti esplorare altri settori, puoi consultare la pagina dedicata a tutte le offerte del Prime Day per una visione dell’insieme completo di sconti. C’è inoltre un’altra opportunità: puoi abbonarti ad Amazon Music Unlimited a soli 0,99€ per 4 mesi, un’offerta speciale dal valore assolutamente straordinario.