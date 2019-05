Presa WiFi: tutte le migliori sul mercato

Presa WiFi: quale comprare

Una presa WiFi non è altro che una piccola presa da interporre tra la presa a muro e la spina della corrente dell’elettrodomestico che si vuole controllare. A questo punto la presa WiFi funzionerà come un interruttore ON/OFF, ovvero in grado di far passare o meno la corrente verso l’elemento controllato – interruttore completamente gestibile in modo smart, attraverso le app proprietarie dei vari produttori, oppure sfruttando le integrazioni con i principali ecosistemi per smart home come Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa. Se la presa WiFi è compatibile con uno o più di questi ecosistemi, sarà possibile associarla ad alcuni automatismi, ottimamente configurabili in HomeKit – compatibile tuttavia solo con dispositivi Apple – oppure con IFTTT (If This Than That), che permette di creare comportamenti di tipo causa-effetto tra tanti accessori appartenenti al mondo della domotica e non solo. Anche i comandi vocali sono un plus derivante dall’uso di un ecosistema per smart home, permettendo di abilitare l’assistenza vocale di Siri – con HomeKit – e dei due assistenti omonimi con Amazon Alexa e Google Assistant.

Altro aspetto da considerare durante la scelta di una presa WiFi è la funzionalità di monitoraggio dei consumi energetici. Alcune prese WiFi sono infatti in grado di registrare la corrente assorbita, calcolando così il consumo energetico dell’elettrodomestico collegato nel corso dei giorni e mesi. Infine bisogna sempre tenere in considerazione il tipo di presa che si decide di acquistare, se sia dunque compatibile con le tradizionali prese italiane, o eventualmente con le comuni Schuko, oppure ancora se sia necessario acquistare anche un adattatore, cosa spesso necessaria se desideriamo collegare un apparecchio dotato di presa ta tre poli. Alla fine di questa guida troverete due adattatori semplici ed economici.

Come ultima considerazione, vorremmo ricordare l’importanza di tenere d’occhio il carico massimo che ciascuna presa WiFi può supportare (in Watt), soprattutto se vogliamo collegarci elettrodomestici dagli elevati consumi energetici, come boiler elettrici, forni, lavatrici e ferri da stiro. Il nostro consiglio non è solo quello di non superare il carico massimo indicato dalle specifiche tecnica, soprattutto se non si parla di prodotti dei brand più rinomati, bensì anche di rimanere al di sotto di quel valore di un buon 30%, fattore che garantisce – oltre alla sicurezza – maggiore affidabilità e longevità del prodotto.

In questa guida vedremo le migliori prese WiFi in commercio, partendo da quelle dei brand più rinomati, che offrono affidabilità, durevolezza e compatibilità con i maggiori ecosistemi per la demotica, nonché la funzione di monitoraggio dei consumi energetici. Passeremo quindi successivamente ad approfondire alcune soluzioni dal prezzo più concorrenziale e altri accessori particolari come le multiprese WiFi, anche per con porte USB integrate.