Presa intelligente: i migliori prodotti per smart home

TP-Link HS110

La TP-Link HS110 è una presa intelligente di alta qualità realizzata dal noto brand di elettronica TP-Link. Non è certamente tra le prese intelligenti più piccole, ma nemmeno esageratamente grande, risultando perfettamente sfruttabile in quasi ogni situazione. Come praticamente tutte le prese che vedremo qui, presenta compatibilità con spine a due poli, e si aggancia al muro tramite una spina Schuko. Nel caso questo fosse per voi un problema (perché ad esempio volete collegarci una spina italiana a tre poli), il tutto si può risolvere tramite gli adattatori da pochi euro che trovate a fondo guida.

La presa intelligente TP-Link HS110 si collega ad internet tramite Wi-Fi, sfruttando lo standard 802.11b/g/n a 2.4 GHz. Il carico massimo è invece di 16 A, ovvero circa 3500 W con la tensione usata nelle nostre case, cosa che le consente di supportare tranquillamente anche gli elettrodomestici più esosi di risorse.

È possibile configurare questa presa intelligente di TP-Link tramite l’app Kasa sviluppata dall’azienda, disponibile per iOS e Android. Inoltre è garantita la piena compatibilità con gli ecosistemi Google Assistant e Amazon Alexa, nonché IFTTT. Non è invece sopportato l’ecosistema di casa Apple, HomeKit. Oltre ai comandi vocali e agli automatismi, è possibile controllare la presa anche agendo manualmente sul comodo pulsante posto nella parte anteriore del corpo.

Non mancano poi tutti gli automatismi più comuni, come timer di accensione e spegnimento, e la possibilità di programmare gli orari di funzionamento, ovvero i periodi di attività dell’elettrodomestico collegato. Oltre a queste funzioni di base, troviamo l’interessante Modalità Assenza, che si occupa in autonomia di accendere in modo randomico e casuale un punto luce collegato alla presa intelligente, simulando così la presenza di una persona in casa.

La TP-Link HS110 è anche dotata della funzionalità di monitoraggio dei consumi, permettendo quindi di osservare tramite l’app Kasa il consumo istantaneo, il tempo di funzionamento, ed anche la media dei consumi su base settimanale o mensile. Tuttavia, qualora questa funzione non sia di vostro interesse, potete sempre ripiegare sul modello TP-Link HS100, una presa intelligente uguale per tutto alla sorella maggiore, ma senza monitoraggio dei consumi. Per tutti i dettagli su questo prodotto, potete leggere la nostra prova completa: TP-Link HS110 recensione.