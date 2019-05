Presa con timer: le migliori sul mercato per ogni necessità

Presa con timer: quale comprare e le tipologie in commercio

Quando si parla di presa con timer, ci si può riferire a due tipologie di dispositivo: ad un prodotto più tradizionale, in commercio già da molti anni, ed eventualmente oggi dotato di display digitale per una programmazione più semplice e precisa, oppure ad una moderna presa smart, connessa ad internet tramite Wi-Fi o allo smartphone con Wi-Fi e Bluetooth, e gestibile sfruttando un’app.

Le migliori prese con timer smart possono essere anche integrate nelle piattaforme domotiche, come Amazon Alexa, Google Assistant ed Apple HomeKit, oppure gestite tramite IFTTT (If This Than That), strumento che consente di controllare la presa di corrente in base a svariati elementi scatenanti come altri prodotti per la domotica, la nostra posizione, avvenimenti climatici, e così via. Alcune prese evolute di questo tipo dispongono anche della funzione di monitoraggio dei consumi energetici, cosa che ci consente di controllare dallo smartphone quanto un elettrodomestico impatti sulla bolletta della luce.

In generale, se si dispone di una connessione ad internet wireless, e se il punto in cui si vuole posizionare la presa è coperto dal Wi-Fi, allora consigliamo di optare per queste prese con timer connesse, poiché i modelli più economici non costano troppo di più di una presa con timer tradizionale, ma offrono molte più opzioni di personalizzazione. In mancanza di una connessione, allora si può optare per una presa con timer tradizionale, magari dotata di programmazione su base settimanale, oltre che giornaliera, qualora ce ne fosse l’esigenza.

Infine, prima di passare ad analizzare i migliori prodotti, vediamo ancora due dettagli da tenere presenti. In primo luogo, la maggior parte delle prese con timer sono dotate di spina Schuko, e quindi potreste avere necessità di un adattatore se la vostra presa a muro non accetta spine di questo tipo; anche dall’altro lato (quello femmina, in cui inserire la presa dell’elettrodomestico) troveremo ancora l’attacco Schuko sulle prese con timer smart – ottimo se l’elettrodomestico o la luce da collegare sfruttano questo standard, viceversa servirà un secondo adattatore da pochi euro (li trovate in fondo alla guida). Una presa con timer tradizionale, invece, dispone spesso di attacchi italiani.

Ricordiamo inoltre di tenere presente il carico massimo supportato dalla presa, soprattutto se dobbiamo collegare elettrodomestici energivori come forni, boiler elettrici o ferri da stiro. Consigliamo, ovviamente di non superare il carico massimo, ma anche di rimanere sotto quel valore di un buon 30%, soprattutto per i prodotti più economici – questo farà certamente durare di più la presa smart. In generale troverete prese che supportano fino a circa 1800 Watt, 2200 Watt o 3500 Watt, e quest’ultime vanno bene per quasi qualunque elettrodomestico. Da evitare i piani cottura ad induzione, che possono raggiungere assorbimenti molto più elevati, sempre che il vostro contratto di fornitura dell’energia ve lo permetta.

Passiamo dunque a vedere quale può essere la miglior presa con timer per ciascuno, iniziando da i prodotti smart più rinomati, passando alle alternative economiche, e vedendo infine la tipologia di presa con timer tradizionale.