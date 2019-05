Postazione PC gaming: come creare una buona postazione videoludica

Postazione PC gaming: quale comprare

La famiglia degli accessori può essere divisa in diversi sotto-gruppi, come i monitor da gaming, i mouse gaming, i joypad PC e via discorrendo. Vi sono però dei prodotti che pur facendo parte della macro-categoria “accessori PC gaming” non sono definibili come periferiche, dato che non si tratta di strumenti input/output bensì di elementi di supporto che migliorano la fruizione degli altri accessori. Per questo motivo, quindi, possiamo definire poltrone, scrivanie e mouse pad degli accessori che assieme andranno a formare la postazione PC gaming.

Per ciascuno di questi prodotti abbiamo stipulato guide ad-hoc dove spieghiamo in maggiore dettagli quali sono le qualità che maggiormente li caratterizzano, quindi non andremo a spiegarvele nuovamente in gran dettaglio. Detto questo, però, andremo di caso in caso a ripetere alcuni dei punti chiave da tenere a mente così da aiutarvi a capire sia l’importanza di quella specifica categoria di accessori, sia le peculiarità da valutare quando si vuole cercare il prodotto più adatto al proprio caso. Infine, vi segnaleremo ovviamente quelli che a nostro avviso rappresentano i migliori prodotti da acquistare per creare una postazione PC gaming degna di questo nome.