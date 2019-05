Portatile gaming è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di un pc portatile gaming. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo. Aiutarti a scegliere il miglior portatile gaming per le tue specifiche esigenze.

L’universo dei notebook, ad oggi, è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che si affaccia per la prima volta all’acquisto di un computer portatile. Oggi infatti esistono computer portatili di ogni forma e misura, pensati e realizzati per diverse categorie di utenti, con le rispettive destinazioni d’utilizzo. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto organizzate in base alle tue necessità e/o preferenze, categorizzandole ad esempio per la natura del computer portatile, quindi per le sue misure, per la sua leggerezza, per i suoi componenti oppure per il suo form-factor.. Tutte le guide appena citate (e molte altre) le troverai qui, nella nostra pagina raccoglitore che ti permetterà di avere una visione a 360° del vastissimo universo dei notebook, aiutandoti nell’acquisto in base alle tue necessità.

Per mettere a punto queste guide, infatti, nostra redazione ha esaminato uno ad uno i portatili gaming dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dandoti modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontando un acquisto di queste proporzioni. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più, spesso e volentieri, riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo, o con una semplice marcia in più. Noi, in questo senso, vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendervi l’acquisto più semplice e di godere dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, del miglior portatile gaming sul mercato. Proprio per questo nelle nostre guide non troverai mai prodotti obsoleti, bensì potrai stare sicuro di avere sempre a disposizione prodotti di ultima generazione, dotati delle ultime tecnologie disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, ad ogni modo, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale ad Maggio 2019.

Quale PC portatile gaming scegliere: i fattori da considerare

La scelta di un portatile gaming potrebbe rappresentare una scelta decisamente banale. La definizione stessa di notebook da gaming potrebbe trasmettere l’idea che un qualunque modello dia la possibilità di giocare a qualsiasi titolo in commercio, anche di ultimissima uscita, senza il minimo problema.

La realtà, come spesso accade, è un’altra. I fattori da tenere in considerazione nell’acquisto di un simile prodotto, infatti, sono veramente tanti e rispondono a diversi tipi di esigenze. Partiamo, innanzitutto, con la scheda tecnica di un portatile gaming, vale a dire il vero e proprio motore che gira al di sotto dello chassis. Di base, un qualsiasi notebook da gaming offre una scheda tecnica già di alto livello, ma suddivisa per fasce di prezzo e, naturalmente, prestazioni. Se prendiamo in considerazione, ad esempio, il processore che monta un portatile da gaming, la presenza di un Intel Core i5 o di un equivalente AMD della famiglia Ryzen è assolutamente indispensabile per un gaming a medio/alto livello. Di norma, per ottenere le massime prestazioni, sempre prendendo come esempio i notebook con CPU Intel, si prendono in considerazione prodotti che montano processori Intel Core i7, siano essi della precedente generazione Intel Kaby Lake (in questo caso un i7 7700HQ o 7700HK) o della più recente ottava generazione Intel Coffee Lake.

Non da meno sono i requisiti in termini di scheda video per quanto riguarda la scelta di un portatile da gaming. In questo caso, come potete vedere dalle guide all’acquisto di seguito, abbiamo pensato a selezioni di prodotti specificamente suddivise per scheda video montata, prendendo come punto di partenza l’ultima generazione di schede video Nvidia Serie 10 e partendo dalla più basilare Nvidia GTX 1050 fino alla più performante Nvidia GTX 1080.

RAM e archiviazione rappresentano, in questo caso, quasi un non problema, vale a dire che ogni notebook da gaming che si rispetti presenta da questo punto di vista una selezione di componenti già ampiamente sufficienti per delle ottime prestazioni lato gaming. Di solito le soluzioni proposte dai diversi brand offrono una capacità di RAM media tra gli 8 ed i 16 GB, mentre lato storage sempre più produttori impiegano una soluzione ibrida che vede la presenza di un’unità SSD M.2 per l’installazione del sistema operativo e per il software più esigente in termini di prestazioni, ed un HDD meccanico con capacità elevata (il più delle volte da 1 o 2 TB).

Infine, è molto importante analizzare nel dettaglio le prestazioni e le specifiche del monitor integrato. Questo perché non solo sempre più giocatori cercano pannelli ad alta frequenza di aggiornamento – 120 o 144Hz – ma anche perché notebook da gaming con risoluzione 4K vanno ad incidere notevolmente sulle prestazioni del prodotto. Con una scheda tecnica di medio/alto livello è sempre meglio puntare su notebook con pannelli Full HD, capaci comunque di offrire una buona qualità d’immagine mantenendo le prestazioni sempre al massimo; mentre con prodotti di fascia decisamente più alta il 4K si sposa alla perfezioni con le specifiche tecniche mostruose di questo tipo di prodotti. Tenete comunque in considerazione che una risoluzione 4K applicata a pannelli da 15 o 17 pollici non sempre riesce a trasmettere quell’effetto WOW che potreste trovare su televisori di polliciaggio decisamente più elevato.

Portatile gaming per scheda video

La prima variabile che influenza la scelta di acquistare o meno un pc portatile gaming è sicuramente la scheda video.

Portatile gaming per polliciaggio

Altro fattore di primaria importanza nella scelta di un portatile gaming è il polliciaggio del monitor, in particolare per quanto riguarda il trasporto e la richiesta di spazio.

Portatile gaming per produttore

Aziende diverse si rivolgono a pubblici diversi e il marchio può dirci molto su come si comporterà un certo modello, o fare da garante delle sue qualità costruttive.

Il migliore, senza compromessi

Se la tua ricerca del portatile gaming da acqusitare non è basata su una specifica richiesta, ma stai semplicemente cercando il meglio del meglio c’è una sola cosa da fare. Leggere la nostra guida all’acquisto specificatamente pensate per suggerirti il migliore pc portatile gaming, senza compromessi di alcun tipo.

Altri modi di cercare

Di seguito qualche sinonimo utile per la ricerca di guide all’acquisto già citate più su:

Altro

Se arrivato alla fine di questa collana di guide all’acquisto ci hai ripensato e sei arrivato alla conclusione che il pc portatile gaming non è quello che fa al tuo caso, non disperare. Prova a dare un’occhiata alla nostra collana dedicata all’assemblaggio.