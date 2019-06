PlayStation 4 vs Xbox One: confrontiamo i sistemi Sony e Microsoft d'ottava generazione

Cominciamo il nostro confronto partendo da PS4 e la sua famiglia di console. Il sistema originariamente è stato lanciato con la sua prima versione, chiamata Chassis A, nell’ormai lontano 2013 ma da allora sono uscite nuove edizioni. Di questi, due sono attualmente in produzione: PS4 Slim e PS4 Pro. Entrambe vantano la stessa libreria videoludica, ma vi sono un paio di differenze piuttosto importanti da segnalare che le rendono di fatto pensate per due tipologie di pubblico differenti. Partiamo da PS4 Slim.

PS4 Slim

Similmente a quanto abbiamo già detto parlando del confronto Xbox One S vs Xbox One, anche in questo caso PS4 Slim è intesa come una edizione 1.1 dell’originale PlayStation 4. A livello di performance la console vanta le medesime dell’edizione precedente, tutto sommato, ma come già accaduto in passato (PS One, PS2 Slim e PS3 slim) è stato apportato un lavoro di ammodernamento che ha consentito alla console di ridurre il consumo energetico e le dimensioni. Nello specifico, PS4 Slim circa il 37% in meno di PS4 (165 Watt) e vanta una riduzione complessiva del volume occupato del 30%.

Durante il lavoro di ammodernamento sono anche state apportate alcune piccole modifiche in termini di funzionalità e design, ed il più evidente consiste nella rimozione della banda luminosa posta frontalmente. Sul retro, invece, si può notare la rimozione della porta ottica S/PDIF per l’uscita audio, elemento che purtroppo comporta l’impossibilità ai possessori di impianti audio DTS o cuffie PS4 che sfruttano questa tipologia di connessione di impiegarli su PS4 Slim. Infine, sono state incorporate due porte USB 3.1 al posto delle 3.0. Guardando all’interno della console, invece, le uniche novità degne di segnalazione sono l’introduzione del supporto al Wi-Fi da 5 GHz e del supporto allo standard Bluetooth 4.0. Il processore è semplicemente una versione aggiornata in termini di efficienza energetica dell’AMD Jaguar 8-core già incluso in PS4, e lo stesso discorso vale per la GPU e la RAM, rispettivamente un’AMD da 800 MHz con supporto all’HDR e 8 GB GDDR5 che fungono sia da RAM che VRAM. Anche la memoria interna rimane identica, essendo disponibile in due varianti (500 GB e 1 TB) ed espandibile con un Hard Disk esterno PS4.

Se si vuole rapportare PS4 Slim alla sua diretta controparte (Xbox One S) per rispondere una volta per tutte al confronto “PlayStation 4 vs Xbox One”, si arriva ad una conclusione che in fin dei conti è assolutamente prevedibile: entrambi i sistemi hanno prestazioni relativamente analoghe ed adempiono tutto sommato allo stesso ruolo a livello videoludico. Di conseguenza, se siete giocatori non interessati al gaming 4K o ad una integrazione più evoluta con la propria TV (di cui vi parleremo fra poco nel capitolo dedicato) l’unica cosa che vi dovrebbe spingere a comprare PS4 Slim invece che Xbox One S è la libreria di titoli in esclusiva. Detta banalmente, se preferireste giocare a Bloodborne invece che ad Halo 5 allora andare per PlayStation 4 e così via.

PS4 Pro

Se PS4 Slim è pensata per il giocatore “comune”, PS4 Pro è invece concepita per chi desidera sfruttare la propria console con una TV 4K. Vantando una superiore potenza di calcolo, infatti, PS4 Pro riesce ad offrire ai giocatori performance superiori che in accoppiata con uno schermo idoneo permetterà di giocare con una resa grafica migliore i titoli che supportano nello specifico PS4 Pro. Attenzione a non fraintendere, però: PS4 Pro supporta ogni gioco PS4 e viceversa, ciò che cambia è che alcuni giochi sono in grado di venir renderizzati meglio su PS4 Pro.

Le modalità di potenziamento grafico offerte sono due: una chiamata “performance” (dove il gioco mantiene la risoluzione originale ma viene alzato il framerate, aggiunto un filtro anti-aliasing migliorato e simili) ed una 4K. Detto questo, però, è importante specificare che tecnicamente PlayStation 4 Pro non supporta il 4K nativo ma dinamico, ovvero ottenuto sfruttando una tecnica di up-scaling (chiamata “checkerboard“) che come potete vedere dall’immagine sottostante raggiunge un risultato simile senza richiedere le medesime prestazioni.

Parlando di prestazioni, PS4 Pro è decisamente più potente di PS4 Slim, grazie ad una versione over-clockata a 2,1 GHz del processore AMD Jaguar 8-core e la GPU AMD Radeon che lavora a 911 MHz. Anche la RAM ha ricevuto un piccolo boost, andando da 8 GB GDDR5 ad 8+1 GB GDDR5, dove quel “+1” sta a rappresentare la quantità di memoria dedicata alle funzioni non videoludiche. Ad un tale aumento di prestazioni corrisponde inevitabilmente anche un generale incremento del volume della console e dei consumi, ed infatti PS4 Pro risulta decisamente più grande di PS4 Slim (78% circa) e consumando quasi il doppio (310 W).

Andando ora a rapportare PS4 Pro a Xbox One X, la sua diretta rivale nel confronto PlayStation 4 vs Xbox One, arriviamo ad una conclusione importante. Se da un lato PS4 Pro non è affatto potente come Xbox One X, non riuscendo di fatto a renderizzare i giochi in 4K nativo ma “solamente” in maniera dinamica, dall’altro Xbox One X non vanta la sopracitata “modalità performance”. Di conseguenza, PS4 Pro riesce ad essere un sistema che può essere consigliato anche a giocatori non in possesso di una TV 4K, poiché le sue potenzialità sono impiegabili anche su schermi Full HD.