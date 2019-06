Piccoli elettrodomestici per natale: rinnova la tua casa con la nostra selezione natalizia

Imetec Cukò

Cominciamo con un prodotto pensato per sostituire i vecchi elettrodomestici della cucina. Avete un impastatrice che vi prende troppo spazio? Un frullatore che ormai non taglia più nemmeno le carote lesse? Volete tritare, frullare, emulsionare, bollire, soffriggere, mescolare, amalgamare, cuocere al vapore e impastare senza dover poi lavare una montagna di pentole? Il robot da cucina multifunzione Imetec Cukò potrebbe essere il regalo giusto per la vostra cucina!

Rispetto agli altri robot sul mercato Imetec propone un robot molto economico, ma che saprà stupirvi per la varietà di piatti che è in grado di preparare, compresi appetitosi risotti, secondi di carne e pesce e cremosi dolci. Si pone come robot di base ed è perfetto come primo robot da cucina, soprattutto se cercate qualcosa per dimezzare i tempi di cottura e preparazione mantenendo però inalterate le qualità del cibo. Imetec Cukò dispone poi di 3 programmi automatici pensati per pasta, risotti e vellutate, ma se siete meno esperti in cucina potrete farvi guidare passo passo nella preparazione dei piatti, aiutati dal pratico display e dal ricettario compreso nella scatola.

Tanti elettrodomestici in un solo piccolo prodotto, un regalo di Natale davvero da leccarsi i baffi e che saprà velocizzare i più esperti ai fornelli e far scoprire il mondo della cucina anche a chi ha sempre pensato di non essere capace.