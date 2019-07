PC gaming scontati: i migliori sconti

PC gaming scontati: tutto quel che serve sapere per prepararsi al Prime Day

È quasi arrivato il momento di un nuovo Amazon Prime Day, la campagna sconti del colosso dell’e-commerce dalla durata molto limitata che si svolge ogni anno a metà luglio. Nello specifico, quest’anno l’evento si terrà il 15 ed il 16 luglio, ed i prodotti soggetti alla riduzione di prezzo – inclusi i componenti PC gaming scontati – saranno visualizzabili sulla pagina ufficiale Amazon dedicata alle offerte Prime Day.

Il nostro lavoro sarà individuare in mezzo alle offerte solamente quelle veramente interessanti, riguardanti prodotti realmente meritevoli, per poi andare ad suggerirveli dentro alle nostre guide dedicate alle migliori offerte del Prime Day. In questo caso specifico, quindi, se troveremo prodotti PC gaming scontati realmente degni della vostra attenzione andremo a consigliarveli qui sotto.

Come sempre, però, vi ricordiamo che per poter accedere alle offerte del Prime Day sarà necessario avere un account Amazon Prime. Nel caso non ne possediate uno, non temete: nel caso troviate offerte legate a PC gaming scontati e non vogliate perdervele, potrete sempre decidere di richiedere i 30 giorni di prova gratuita dell’Amazon Prime ed aderire al Prime Day senza alcun problema. Alcune offerte, inoltre, sono già attive e fra queste segnaliamo in modo particolare quella legata a Prime Music Unlimited, che consente di portarsi a casa quattro mesi di abbonamento ad appena 0,99€. Inoltre, nel caso foste possessori di un’azienda, vi ricordiamo che se desiderate creare un account Amazon Business potrete aggiungere alla già lunga lista di benefici che offre anche la possibilità di godere degli effetti dell’abbonamento Amazon Prime.

Infine, desideriamo ricordarvi che sia in questa guida sui PC gaming scontati, sia in ogni nostra altra guida del Prime Day, vi invitiamo a basare la vostra scelta guardando i prezzi che vi diciamo nella descrizione del prodotto e non quelli presenti nei box Amazon. Il motivo è semplice: visto e considerato che gli sconti avranno una durata breve, e talvolta non sono neppure pianificati in anticipo, è assolutamente possibile che il prezzo del box non si aggiorni abbastanza in fretta per rappresentare correttamente i nuovi prezzi degli articoli PC gaming scontati qui sotto.