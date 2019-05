PC gaming economico: le migliori configurazioni per chi ha budget limitato

PC gaming economico: quale comprare

Essendo “PC gaming economico” un termine potenzialmente ambiguo, partiamo dandovi una semplice definizione di quello che riteniamo sia in linea con questa nomenclatura. Con PC gaming economico intendiamo un computer che consente di videogiocare in Full HD e le cui componenti (incluso il case) costano intorno ai 550/600€, non di più.

Ci teniamo particolarmente a sottolineare “videogiocare in Full HD”. Un PC che non riesce a far operare fluidamente nessun gioco in Full HD non può infatti essere considerato come orientato al gaming. La nostra missione con questo articolo è dunque di darvi modo di acquistare qualcosa di economico ma fruibile. Sarebbe un controsenso a nostro avviso optare per un’opzione che non riesce ad offrire neppure il minimo indispensabile; comprare qualcosa di economico non deve significare optare per qualcosa di insufficiente. Guardate queste nostre build come “il minimo accettabile per videogiocare”, e consideratele dunque come punto indicativo sotto al quale non vi suggeriamo di scendere.

Chiarito questo punto, ci teniamo comunque a consigliarvi non una ma ben due configurazioni, così da venire maggiormente incontro al vostro portafogli. Cominciamo con quella più economica.