PC gaming 800 Euro: le migliori componenti per questa fascia di prezzo

PC gaming 800 Euro: quale comprare

Vista la specificità di questo budget, ci teniamo a fare una piccola premessa: il prezzo potrebbe oscillare a seconda di vari fattori, come la disponibilità sul mercato. Vi invitiamo quindi a considerare 800 Euro come un target approssimativo e non come un valore assoluto.

Per quanto riguarda le componenti, invece, andremo a parlarne brevemente di volta in volta, così da non annoiarvi troppo con un’introduzione eccessivamente lunga lasciandovi però modo di approfondire indipendentemente. Per ogni componente andremo infatti non solo darvi una breve spiegazione ma vi daremo anche un link al nostro articolo ad-hoc del caso, così da darvi modo di approfondire quali siano i criteri più importanti per valutarne le prestazioni o, perché no, dare un occhio alle migliori soluzioni per ogni fascia di prezzo.