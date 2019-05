PC gaming 2000 Euro: come creare una build degna di questo budget

PC gaming 2000 Euro: quale comprare

Il limite del budget fortunatamente in questo caso non è un qualcosa di fastidioso o che limiterà notevolmente la libertà di selezione delle componenti. Le combinazioni di hardware possibili con un budget di 2000 Euro per creare qualcosa di meritevole non sono poche, e vi è un bel po’ di margine anche per optare per l’integrazione di alcune componenti più “esotiche”, come ad esempio un SSD NVMe. Di conseguenza, noi andremo a consigliarvi più di una build, così da darvi modo di scegliere quella più indicata a soddisfare le vostre esigenze o, perché no, mescolare le componenti che vi suggeriamo.

Prima di passare alle selezioni, vi sono un paio di punti da sancire. Il primo è che un per creare un PC gaming 2000 Euro al momento è un budget davvero importante, che riesce ampiamente ad offrire risultati stupefacenti. Di conseguenza, visto anche il livello di customizzazione considerevole che potrete fare a seconda dei vostri gusti personali in questo articolo 2000 Euro lo intendiamo più come tetto massimo. A seconda delle vostre decisioni di acquisto, quindi, combinando i vari articoli presenti in questa guida potrete fare una build tra i 1.500 ed i 2.000€.