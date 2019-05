PC gaming 1500 Euro: ecco le componenti migliori da acquistare

PC gaming 1500 Euro: quale comprare

Vista la fascia di prezzo piuttosto corposa, che permetterà di coprire non solo il minimo indispensabile ma anche di lasciare un po’ di spazio ai propri gusti personali in termini di esigenze, non vi suggeriremo una sola build ma una serie di componenti. In questa maniera, deciderete voi se dare maggiormente peso su un frangente piuttosto che un altro. Ad esempio, se il vostro monitor da gaming vanta “semplicemente” una risoluzione Full HD e 60 Hz di refresh rate, potreste decidere che investire meno sulla GPU e maggiormente sulla capacità di storage sia ottimale.

Non esiste una build “perfetta”, ed a seconda delle periferiche ed altri fattori l’esperienza può chiaramente variare, ma una cosa possiamo dire con molta confidenza è che quando si parla di un PC gaming 1500 Euro di budget consentono di creare una soluzione tremendamente valida per il gaming. Non solo, ma permetterà anche di vantare componenti sufficientemente buone da risultare performanti anche per diversi anni a venire.

Infine, prima di passare alla selezione dei prodotti, ci teniamo a ricordarvi che (purtroppo) a causa di fluttuazioni di mercato, disponibilità dei prodotti ed altri fattori il budget di 1500 Euro potrebbe essere non rispettato in maniera “fiscale”. In aggiunta, se a nostro avviso vi sono componenti la cui bontà merita un superamento contenuto del budget, andremo comunque a consigliarlo dato che non riteniamo giustificabile ledere le performance del PC solamente per risparmiare qualche decina di Euro. Detto questo, tenete a mente dunque che il prezzo potrebbe oscillare tra i 1.400€ ed i 1.600€, ma visto che la build non è univoca ma malleabile potreste anche trovarvi a spendere meno o più; sta a voi la scelta di quali componenti comprare, in fin dei conti!