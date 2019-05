PC gaming 1000 Euro: la migliore configurazione per questa fascia

Il processore: la sicurezza di un i5

Per un utilizzo prettamente “da gaming”, il giocatore medio (e non solo) vedrà nei prodotti Intel l’opzione migliore, quindi non consiglieremo modelli AMD. Di conseguenza, la soluzione logica per questa fascia di prezzo è una ed una soltanto: Intel i5. Le soluzioni i3 sono troppo poco prestanti per risultare effettivamente consigliabili su un desktop non low-cost, e nonostante un Intel i7 sia sicuramente migliore (anche se non in maniera così radicale per un uso gaming) il costo superiore lo rende proibitivo per questo budget. Un i5 è davvero più che adeguato, e per alcuni anni a venire non sentirete mai il bisogno di effettuare un upgrade.

Anche in questo caso, se desiderate approfondire le vostre conoscenze sul mondo delle CPU vi invitiamo a visitare la nostra guida dedicata alla scelta del miglior processore gaming. Qui dentro spieghiamo in maniera più approfondita come sceglierne uno per il proprio PC e daremo visibilità a tutte le fasce di prezzo, non solo quelle idonee per un PC gaming 1000 Euro.