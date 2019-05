Panasonic microonde: i migliori modelli dell'azienda

Panasonic microonde: quale comprare

Nata nel 1955 tra le isole giapponesi, Panasonic è tra i grandi marchi di elettrodomestici uno dei più giovani, approdato in Italia soltanto nel 1980. I suoi interessi spaziano dall’intrattenimento alla cura della persona, con particolare attenzione a quei piccoli elettrodomestici che possono migliorare il nostro modo di vivere la casa e, soprattutto, la cucina. Nel campo dei microonde in particolare l’offerta di Panasonic è molto vasta. L’azienda giapponese propone sia modelli basilari che prodotti in tutto e per tutto professionali, con un costo ovviamente più alto, ma proporzionato alla qualità dei prodotti. In questa giuda all’acquisto, suddivisa per fascia di prezzo crescente, abbiamo preso in considerazione i prodotti che offrono il meglio per ogni budget, aggirandoci sui 150€ per la fascia bassa, sui 300€ per quella media, sino a salire sui 500€ per la più alta. Prima di vederli però, soffermiamoci sulle caratteristiche che abbiamo valutato.

Partiamo dal considerare le funzioni, infatti, tutti i microonde Panasonic sono accomunati da una serie di caratteristiche che li distinguono nel mercato e che sono sempre mirate all’offrire di più al cliente. Anche nella fascia di prezzo più bassa troviamo prodotti che integrano interessanti funzioni insieme alle migliori innovazioni dell’azienda, come la Tecnologia Inverter che mira a ridurre il più possibile il tempo di utilizzo dei microonde. Gli evergreen scongelamento e riscaldamento sono affiancati da cottura al vapore e panacrunch, fiori all’occhiello del brand che si avvalgono sempre di ottimi e versatili accessori come la Teglia Steam+, con il quale realizzare anche risotti e stufati. Vi sono poi sempre anche tanti interessanti programmi automatici e nei modelli più costosi troviamo anche la modalità forno ventilato, perfetta se si vuole dire addio al vecchio forno elettrico.

Spostiamoci ora alla velocità, infatti i microonde sono apprezzati perché consentono di cucinare e svolgere diversi tipi di azioni in tempi ridotti. La velocità dipende però soprattutto dalla potenza, che nei Panasonic non scende mai sotto i 1000 W quando si tratta delle sole microonde e aumenta quindi quando invece intervengono anche grill e ventilato. La Tecnologia Inverter contribuisce poi a dimezzare i tempi e i consumi energetici.

Infine, è importante considerare anche la capienza interna del microonde. Panasonic ha modelli di grandi dimensioni, che risultano un po’ ingombranti all’esterno, ma che permettono di cucinare sempre grandi quantità di cibo. I modelli più piccoli hanno la capacità standard di 23-25 litri, ideale anche per famiglie di medie dimensioni. Salendo di prezzo troviamo i modelli più capienti che raggiungono anche i 32 litri, rivolti in questo caso alle famiglie più numerose. In alcuni casi, inoltre, i forni sono privi di basi girevoli e hanno quindi delle basi incassate, pronte ad accogliere molto più cibo di quanto non possa sembrare all’esterno!