Panasonic Lumix DMC-GX8 recensione

Design e materiali: come curare ogni dettaglio

Panasonic Lumix DMC-GX8 si distingue rispetto al predecessore per molte caratteristiche nuove sia per quanto concerne le prestazioni, sia per quanto concerne i materiali (sicuramente di qualità). Troviamo infatti un corpo in lega di magnesio tropicalizzato con eleganti rifiniture che ne migliorano il grip, tre ghiere rifinite, un mirino EVF OLED inclinabile (già presente nel modello precedente ma LCD anziché OLED) e un ottimo display orientabile, ma andiamo con ordine: partendo dalla parte superiore, si nota subito la ghiera dei programmi posizionata sopra alla nuova ghiera dedicata alla compensazione dell’esposizione. Si nota anche la sempre gradita slitta hotshoe per poter collegare accessori esterni (come i flash ad esempio).

Tra le ghiere ne troviamo una per regolare il diaframma e una dedicata al tempo d’esposizione: a parte il pulsante di scatto, tutto il resto è completamente personalizzabile in base alle nostre preferenze. Non manca un bottone di registrazione video, seppur posizionato in una parte piuttosto scomoda, e un ulteriore tasto “Fn” configurabile. Non si può far a meno di notare l’ottimo mirino EVF orientabile in base alle vostre esigenze, sicuramente un tocco di classe che piacerà agli appassionati. Sulla ghiera dei programmi troviamo le classiche funzionalità tipiche di Panasonic tra cui la possibilità di creare ben tre present di configurazioni (C1, C2, C3), catturare facilmente una foto panoramica e registrare un video in modalità manuale.

Le parti laterali seguono egregiamente lo stile “vintage” del corpo e rimangono molto minimali. Nel lato destro (guardando la fotocamera da dietro) non troviamo nulla se non l’attacco per la cinghia, dal lato opposto invece, nascoste da un elegante sportello, troviamo le connessioni multimediali come HDMI, AV e una porta proprietaria dedicata al microfono (un ingresso decisamente scomodo con questo tipo di attacco) e/o ad un telecomando esterno. Un vero peccato che non ci sia la presenza di un jack dedicato a cuffie e/o microfono, su una fotocamera come questa avrebbe fatto la differenza.

Nella parte posteriore troviamo sicuramente il meglio: Panasonic ci ha sempre abituati molto bene in quanto a funzionalità e personalizzazione dei bottoni, e non ha deluso le aspettative nemmeno con DMC-GX8. Subito notiamo nella parte superiore il selettore di messa a fuoco che ci permette di scegliere facilmente tra AFS/AFF (messa a fuoco flessibile), AFC (messa a fuoco continua) e MF (messa a fuoco manuale con peaking). All’interno di questo selettore troviamo un altro bottone “Fn” personalizzabile con numerose funzioni a disposizione (tutte regolabili tramite un menù dedicato). Oltre a questo, è presente anche il tasto “LVF” per passare rapidamente da display TFT a mirino elettronico.

Nella parte centrale si nota facilmente il display da 3″ da 1.040.000 di punti di definizione e orientabile per godere a pieno delle funzionalità della fotocamera in ogni situazione; avere un display come questo rende il lavoro di un fotografo e/o di un videomaker più semplice in ogni situazione in quanto è possibile avere un punto di visione adeguato alla nostra precisa esigenza (essendo il display orientabile). Il display è touch, ma non un tipo di touch “fastidioso”: oltre alla possibilità di disattivarlo (per i fotografi che proprio lo odiano), rimane intuitivo e facile da usare. Gli utenti con le dita grandi non avranno particolari difficoltà, pertanto si tratta di un’opzione per nulla fastidiosa e che in alcuni casi può velocizzare la nostra esperienza d’uso.

A destra, sempre nella parte posteriore, troviamo lo spazio dedicato a tutti vari bottoni: c’è il classico AF/AE lock, il “Q.Menu” per accedere alle funzioni avanzate di ogni singolo programma scelto, il tasto per regolare le informazioni sul display (“disp.”), i vari bottoni per vedere/cancellare le foto, la regolazione degli ISO, del bilanciamento del bianco, delle aree di messa a fuoco, della raffica o autoscatto e un bottone per entrare nel menù principale. Come se non bastasse, nella parte inferiore troviamo l’ennesimo bottone “Fn” completamente personalizzabile, come ogni singolo tasto presente in questa fotocamera. La possibilità di personalizzazione offerta da Panasonic è davvero incredibile e risulta decisamente intuitiva anche per l’utente meno esperto.

L’ergonomia e la maneggevolezza di questa fotocamera sono due caratteristiche che si notano fin da subito e che vi conquisteranno sicuramente, anche se, come me, avete una mano grande che difficilmente si adatta a corpi compatti. Seppur l’estetica sia sempre soggettiva, Panasonic Lumix DMC-GX8 è un piacere per gli occhi che riesce ad unire perfettamente un design moderno a rifiniture retrò (al contrario di molti altri produttori che ci hanno provato senza mai riuscirci davvero). Insomma, Panasonic sa fare bene questi prodotti, seppur qualcosa ancora manchi all’appello: uno degli accessori che mi sarebbe piaciuto vedere per questa DMC-GX8 è sicuramente un battery pack per avere una batteria aggiuntiva e un’impugnatura verticale. Premesso che la batteria è in grado di regalare prestazioni eccezionali che spesso superano i dati dichiarati dalla casa, un’impugnatura verticale è sempre comoda soprattutto per chi come me spesso si diletta in street photography o semplicemente fotografia ritrattistica. Dopo una serie di ricerche, abbiamo notato che non solo Panasonic non produce nessun battery pack ufficiale per questo modello, ma nemmeno produttori di terze parti si sono interessati a farlo. Insomma, con questo tipo di fotocamera, un battery pack non è sicuramente fondamentale (altrimenti non avremmo più la stessa leggerezza e compattezza), ma per chi decide di lavorarci seriamente è sicuramente una mancanza importante.

Un’altra mancanza davvero fondamentale, sempre per chi decide di lavorarci seriamente, è sicuramente l’ingresso per le cuffie e l’uscita per il microfono con jack. Sebbene quest’ultima sia tecnicamente presente, è necessario un cavo proprietario e/o un adattatore per poter utilizzare un microfono, caratteristica che non sempre risulta essere comoda.