Offerte videogiochi: i migliori sconti nell’evento di Amazon

Siamo a luglio, e come per ogni luglio gli amanti di videogiochi e tecnologia sanno che c’è un evento da non perdere: Amazon Prime Day 2019, l’evento estivo di grandi promozioni dell’azienda di Seattle in cui il colosso del commercio online organizza sconti attraverso il suo intero catalogo. Come funziona questo evento? Per una spiegazione dettagliata ti rimandiamo alla nostra pagina dedicata a spiegare il Prime Day, ma il succo è questo: il 15 e 16 luglio, a partire da mezzanotte, Amazon offrirà grandi sconti sui prodotti in vendita in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime. Se vuoi approfittare dell’evento, infatti, dovrai utilizzare Amazon Prime; se ancora non hai effettuato l’abbonamento puoi fare una prova gratuita di 30 giorni andando a questa pagina di Amazon e ottenendo tutti i vantaggi delle promozioni senza impegno.

In questa guida in particolare ci dedicheremo agli sconti nel settore videogiochi, occupandoci specificatamente dei migliori giochi in offerta, selezionando i titoli più interessanti con gli sconti migliori. Nel caso stessi cercando offerte dedicate ad accessori, console o componenti per PC ti rimandiamo alla nostra pagina sul Prime Day, dove potrai trovare link a tutte queste categorie; oppure se preferisci sfogliare gli sconti da solo, puoi consultare direttamente la pagina del Prime Day di Amazon. Inoltre vogliamo segnalare che, oltre a sconti e offerte videogiochi, c’è in corso una interessante promozione che vede possibile abbonarsi ad Amazon Music Unlimited per 4 mesi a soli 0,99€; infine, segnaliamo che è possibile creare un account Amazon Business in grado di offrire grandi vantaggi per chi si interfaccia con il colosso del web per lavoro.

Di seguito elencheremo i migliori sconti per i videogiochi, segnalando solamente sconti effettivi per giochi di alto livello, esaminando lo storico dei prezzi e valutando ogni singola offerta per scartare quelle non davvero valide. Ogni prodotto avrà un box con link e pulsanti per l’acquisto direttamente su Amazon; da segnalare che il prezzo rappresentato nel box potrebbe non riflettere lo sconto sul sito. I box delle offerte videogiochi potrebbero non venire aggiornati in tempo reale, e ti invitiamo a leggere il testo che accompagna ogni box in modo da sapere non solo le caratteristiche di ogni gioco, ma anche lo sconto che viene applicato.