Tablet Black Friday: i migliori sconti

Tablet Black Friday: tutto ciò che devi sapere

Quando si svolge il Black Friday 2019?

Anche in questo 2019 si tiene l’annuale campagna del cosiddetto Black Friday. Tradizione di origine statunitense, ora proposta da diversi anni anche in Italia, il Black Friday rappresenta la campagna di sconti più interessante del periodo pre-natalizio; un’occasione davvero ghiotta per avvantaggiarsi sui regali di Natale, con la possibilità di portare a casa prodotti di ogni tipo ad un prezzo più che vantaggioso. Puoi conoscere nel dettaglio la storia, l’evoluzione e i migliori consigli sul Black Friday nella nostra guida dedicata “Che cos’è il Black Friday“.

Per quanto riguarda la campagna di quest’anno, il Black Friday 2019 si terrà come di consueto durante l’ultimo venerdì del mese di novembre; e precisamente il 29 novembre 2019. Al fatidico venerdì nero seguirà, poi, un’ulteriore campagna promozionale denominata Cyber Monday. In questa data, per l’esattezza il 2 dicembre 2019, saranno nuovamente rilanciati degli sconti molto interessanti, tuttavia limitati alla sfera dell’elettronica di consumo.

La seguente guida andrà dunque a trattare le migliori offerte tablet Black Friday. Per quanto i tablet abbiano subito un’ascesa ed una parziale caduta, soprattutto per essere stati erroneamente considerati dei sostituti di un vero e proprio PC portatile, questo tipo di prodotto rappresenta sempre un accessorio hi-tech di grandissimo interesse. Oggi i tablet sono i compagni multimediali perfetti. Puoi godere di ogni tipo di intrattenimento audio e video. Puoi leggere un libro senza la necessità di acquistare separatamente un ebook reader. Il tutto viene fuso in un prodotto ricco di funzioni e, soprattutto, estremamente portatile.

Come vengono gestite le offerte Tablet Black Friday?

Partiamo da Amazon, che come di consueto gestirà l’intera campagna in maniera estesa, andando a proporre offerte a partire dal 22 novembre fino al successivo 2 dicembre con la chiusura del Cyber Monday. Durante l’intera campagna sono presenti offerte settimanali di durata maggiore, accompagnate dalle classiche offerte lampo a scadenza e dal ritorno delle offerte WOW. Queste ultime sono gestite anch’esse come offerte a tempo limitato e con poche scorte a disposizione, tuttavia prendono il via senza una programmazione anticipata, rappresentando tra tutte le offerte più succulente.

Più classica è invece la gestione delle offerte del Black Friday da parte di eBay, Unieuro e Euronics, con promozioni fisse che prenderanno il via durante le diverse giornate pre-BF e si rinnoveranno con promozioni ancora più interessanti proprio durante il Black Friday vero e proprio. Non sono presenti, in questi casi, offerte a tempo limitato, tuttavia ogni singolo prodotto è scontato fino ad esaurimento scorte.

Diversamente, ePRICE e Gearbest propongono nuovamente un Black Friday “a lotteria”, con offerte che richiederanno il giusto tempismo per essere portate a casa prima dell’esaurimento dei pochissimi stock a disposizione.

Quali offerte Black Friday convengono davvero?

Prima di gettarsi a capofitto sulle offerte tablet Black Friday è comunque necessaria una considerazione: nella maggior parte dei casi, non bisogna farsi fuorviare dagli sconti di queste campagne. Tante delle promozioni presenti durante queste giornate rappresentano unicamente un’occasione per svuotare i magazzini dalle ultime scorte, con prezzi che potrebbero tranquillamente essere trovati anche durante il corso dell’anno. Le alte percentuali di sconto, quindi, vengono applicate non più ai prezzi medi di mercato, ma a quelli di listino.

Per questo motivo il team di Ridble andrà a selezionare per te unicamente delle offerte reali, ma soprattutto prodotti di qualità che possano davvero rappresentare un acquisto conveniente durante le giornate del Black Friday.

Le opportunità da tenere in considerazione

Considerando l’ottima opportunità rappresentata dal Black Friday per portarsi avanti sui prossimi regali di Natale per la famiglia e gli amici, ti consigliamo di massimizzare le possibilità offerte durante la campagna promozionale andando a sfruttare anche diversi altri vantaggi: