Offerte smartwatch: i migliori sconti

Offerte smartwatch: consigli utili per risparmiare durante il Prime Day

Luglio è il mese in cui Amazon torna all’arrembaggio con la sua settimana di sconti pazzi. Questa attività prende il nome di Prime Day e, come abbiamo già detto, rappresenta una ghiotta offerta per chi è alla ricerca di un oggetto da acquistare (o regalare) a prezzi ridotti. Su durante il corso di queste giornate è già possibile dare un’occhiata alle offerte Prime Day 2019, le giornate del 15 e 16 luglio sono quelle che vale davvero la pena tenere sotto controllo.

Nel caso in cui non fossi a conoscenza di come funziona il Prime Day, ti basti pensare che si tratta di un abbonamento che ti permette di usufruire di importanti vantaggi, come ad esempio la possibilità di ricevere in giornata milioni di prodotti con “consegna Prime”, di ascoltare milioni di brani su Amazon Music a 0,99€ per 4 mesi o di acquistare prodotti per la tua azienda tramite l’account Amazon Prime Business. Ti consigliamo di leggere la nostra guida ad hoc su cos’è Amazon Prime in modo da scoprire tutti i dettagli sul servizio di abbonamento.

Normalmente la settimana del Prime Day è caratterizzata da offerte settimanali, offerte giornaliere ed offerte lampo. Quest’anno, però, per la prima volta, Amazon metterà in piedi un nuovo servizio chiamato “offerte wow“. Tramite queste avrete l’opportunità di acquistare prodotti in fortissimo sconto a rapido esaurimento. Questo significa che dovrete essere particolarmente rapidi a trovare le offerte smartwatch più interessanti per voi e concludere l’acquisto.

Indipendentemente dal tipo di offerte a cui farete riferimento per soddisfare la vostra necessità di acquisto, vi ricordiamo che è obbligatorio possedere un account Amazon Prime per usufruire delle offerte relative al Prime Day 2019. Questo, attivabile a questo link, vi ricordiamo essere completamente gratuito per i primi 30 giorni. Vi esortiamo anche a leggere la nostra guida su cos’è e come funziona Amazon Prime Day in modo da fugare ogni vostro dubbio.

Attualmente non sono presenti offerte smartwatch, ma vi consigliamo di controllare la nostra collana relativa alle offerte Amazon Prime Day in modo da scoprire importanti sconti relativi a a tanti altri prodotti. Una volta individuate offerte smartwatch davvero interessanti, ci occuperemo di inserirle all’interno di questa guida alle offerte. I prezzi nei box relativi ai dispositivi in sconto potrebbero non essere aggiornati in tempo reale, per una mera questione tecnica da cui dipendiamo; in questo caso fanno fede le informazioni di prezzo e durata dell’offerta presenti nel testo.