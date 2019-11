Smartwatch Black Friday: i migliori sconti

Smartwatch Black Friday: tutto quello che c’è da sapere

Date utili

Anche quest’anno novembre volge alla conclusione, e con esso arriva il Black Friday. Si tratta, come sicuramente saprete, della campagna sconti principale in assoluto; se non lo conoscete vi invitiamo ad approfondire su che cos’è il Black Friday. Il Black Friday 2019 si tiene il 29 novembre. Circa una settimana prima, intorno al 22 novembre, tutti i vari store inizieranno però a proporre le proprie offerte preparatorie. Dopo il weekend di pausa invece, ovvero il 2 dicembre, si terrà il Cyber Monday; questa è l’ultima campagna sconti dedicata nello specifico al settore dell’informatica, a differenza del Black Friday che abbraccia proprio tutti i settori.

Se dovete acquistare uno smartwatch, tenete presente che è un ottimo momento. I nuovi vengono ufficializzati solitamente intorno a fine febbraio al MWC di Barcellona, quindi è il momento ideale per le aziende di scontare un po’ tutte le unità giù giunte sul mercato. In smartwatch Black Friday troverete sia offerte sui modelli più economici e classici, sia per quelli di fascia più elevata; proprio su quest’ultimo vi suggeriamo di concentrarvi, visto che solitamente hanno un prezzo un po’ proibitivo.

Come funzionano le offerte

Capiamo come funzionano quindi le offerte Smartwatch Black Friday secondo i vari store. Il principale, come è ovvio che sia, rimane Amazon. Questo avrà offerte di natura differente: scoprite come funziona il Black Friday Amazon se volete tutti i dettagli. In pillole avremo offerte per tutta la settimana allungata, con sconti medi, ma anche offerte giornaliere o dalla durata di solo qualche ora, con sconti anche molto elevate. Soprattutto per le offerte lampo vi conviene essere rapidi: le scorte sono molto limitate, quindi affrettatevi ad acciuffare ciò che vi interessa senza esitare!

Anche altri store ovviamente avranno una serie di offerte, talvolta anche molto più interessanti di quelle Amazon. Fra questi non possiamo che citare eBay, Unieuro, Euronics, GameStop e il Microsoft Store, che lavoreranno prevalentemente sulle scorte: al termine di queste, lo sconto specifico termina. Dunque, come al solito, vi consigliamo di affrettarvi. Completamente diverse le iniziative di ePrice o GearBest, che useranno conti alla rovescia ogni ora; se non volete stare attaccati allo schermo tutti i giorni, vi esortiamo a puntare su altri eCommerce.

Opportunità da non perdere