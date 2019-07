Offerte Smart Home: i migliori sconti in tempo reale

Offerte Smart Home: come trovarle durante il Prime Day 2019

Durante questo periodo dell’anno, Amazon è solita organizzare un grande evento di forti promozioni, il cosiddetto Prime Day. Il Prime Day 2019 durerà due giorni, il 15 e il 16 luglio. Dunque, a partire dalla mezzanotte tra domenica 14 e lunedì 15 si apriranno le danze, ed Amazon metterà online moltissime offerte. Le offerte non arrivano tutte insieme, e in alcuni casi potrebbero durare solo poche ore (offerte lampo), o salvo esaurimento scorte dei prodotti, per altre ci sarà invece più tempo. Inoltre, quest’anno Amazon ha introdotto le offerte WOW, ovvero una serie di offerte davvero speciali, per le quali però i prodotti potrebbero avere davvero poche scorte disponibili al prezzo super vantaggioso dell’offerta. Tra i tantissimi sconti, in questa guida troverete i migliori dedicati al mondo della smart home, tutti attentamente selezionati per voi.

Per poter acquistare un prodotto al prezzo scontato è assolutamente necessario essere iscritti al programma Amazon Prime, altrimenti dovrete pagare i prodotti a prezzo pieno. Se non siete iscritti, potete farlo semplicemente attraverso questo link, che vi offre un mese gratuito di abbonamento – sarete poi liberi di decidere se rimanere abbonati o, al contrario, disdire senza alcun problema. Per sapere quali sono tutti gli altri vantaggi degli utenti Prime, validi durante l’intero anno, potete dare un’occhiata a questo nostro articolo.

Nel frattempo che siete utenti Prime, potete anche approfittare di alcune interessanti offerte, come l’abbonamento al servizio di streaming Amazon Music Unlimited al prezzo di solo 99 cent per ben 4 mesi – non al mese, in totale! Niente pubblicità, selezionate la canzone che volete quando volete, il tutto scegliendo tra milioni di brani. Per iscrivervi potete andare a questa pagina.

Ma torniamo a parlare del Prime Day 2019. Su Ridble trovate tantissime guide dedicate all’evento, e potete andare a questa pagina per vederle tutte. Qui sotto invece, troverete le più importanti offerte riguardanti la smart home. Per raggiungere il prodotto direttamente su Amazon, vi basterà cliccare sul box arancione dedicato ma, attenzione, non fate caso al prezzo indicato in automatico a margine del box; infatti, soprattutto in questo periodo di veloci promozioni, i prezzi potrebbero non apparire aggiornati. Vi conviene quindi fidarvi di ciò che abbiamo indicato nella descrizione, e per verificare il prezzo basta cliccare sul box e visualizzare direttamente il prodotto su Amazon. Se volete saperne di più sul Prime Day, potete leggere la nostre guida dedicata: Amazon Prime Day cos’è e come funziona.

Infine, una piccola nota interessante per eventuali acquirenti che dispongono della partita IVA: potete ora registrarvi gratuitamente con un account Amazon Business, così da poter gestire nel migliore dei modi gli acquisti fatti come professionisti, con alcuni benefici esclusivi.

Se volete cercare da voi le migliori offerte, o consultare categorie di prodotti non ancora trattate qui su Ridble, potete visualizzare tutti gli sconti del Prime Day andando qui.