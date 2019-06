Offerte PS4 Natale: le migliori idee regalo

PS4 500 GB + secondo controller

La prima proposto nella categoria “Offerte PS4 Natale” è dedicata al modello base della console di casa Sony. Forte di tutte le sue classiche funzioni, a cui si è recentemente aggiunto il supporto HDR per TV e monitor compatibili, il modello attualmente in offerte fa riferimento all’ultima linea di produzione “Chassis F”, più silenziosa e con una maggiore efficienza energetica. Per tutti coloro che volessero acquistare la console per giocare in compagnia, in oltre, il pacchetto comprende, oltre alla console, un secondo controller originale DualShock 4 per iniziare fin da subito a divertirsi con gli amici.

Il primo bundle proposto tra le è disponibile in offerta su Amazon al prezzo promozionale di 239€ fino ad esaurimento scorte. In alternativa, GameStop propone la stessa edizione da 500 GB di PS4, ma senza controller aggiuntivo, all’interessante prezzo di 199€. Queste ultime offerte, anche in questo caso, sono valide fino ad esaurimento scorte.