Power bank Black Friday: i migliori sconti

Power bank Black Friday: tutto quello che c’è da sapere

Date utili

Arriva novembre tutti gli anni e, insieme alle piogge, anche la campagna del Black Friday. Come dite? Non sapete cos’è il Black Friday? Praticamente impossibile. Durante la campagna di sconti più importante dell’anno arriva in fatti una vera e propria “frenesia da acquisto”. Questa è alimentata da praticamente ormai tutti i negozi, dagli eCommerce a quelli fisici, che scelgono di realizzare offerte al limite dell’impossibile.

Quest’anno il Black Friday 2019 ricade al 29 novembre 2019; è sempre l’ultimo venerdì del mese, per l’appunto. Gli sconti iniziali però iniziano ad arrivare da circa una settimana prima, per stuzzicare l’attenzione di tutti e perché no, consentire già un risparmio interessante su alcuni prodotti. Il lunedì successivo, intervallato dal weekend, arriverà invece il Cyber Monday. Altro evento coniato negli USA, questo tratta offerte specificatamente sulla categoria dell’elettronica di consumo. Il Cyber Monday è fissato per il 2 dicembre 2019.

Durante questi giorni i Power bank Black Friday in offerta sono moltissimi: di solito vengono coinvolti sia i modelli più piccoli con uno sconto minimo, sia quelli più grandi e potenti, con una notevole diminuzione del prezzo. Vi suggeriamo senza dubbio di dargli un’occhiata se state cercando, per voi o per qualcun altro, la soluzione energetica portabile definitiva, anche per eventuali notebook di ultima generazione.

Come funzionano le offerte

Ma andiamo nel dettaglio e capiamo come funzionano le offerte Power bank Black Friday. Gli store principali su cui basarsi saranno ovviamente due: Amazon ed eBay. Nel primo caso, la campagna sconti vedrà l’arrivo di tantissimi i prodotti a prezzo vantaggioso. Nel secondo caso il quantitativo di offerte può essere minore, ma a prezzi davvero bassi e su tutte le categorie.

Le offerte di Amazon possono essere di tipologia differente. Troviamo infatti le offerte della settimana, le offerte del giorno e le offerte lampo, accompagnate quest’anno dalle offerte WOW. Le prime hanno percentuali di sconto minime e scorte piuttosto ampie, le quali si trovano progressivamente in riduzione per le altre tipologie di offerte. Le lampo e le offerte WOW sono infatti molto tempestive: sconti pazzi, durata di tempo minima e scorte ridotte. Dovrete essere veloci! Se volete più dettagli vi suggeriamo la lettura del nostro articolo su come funziona il Black Friday Amazon. In alternativa ci saranno anche tanti altri eCommerce, come Unieuro, Euronics e simili, che avranno anche da dire la loro sempre sul settore dell’elettronica.

Ma è lecito chiedersi: queste offerte, convengono davvero? Nella maggior parte dei casi, la risposta onesta è no. I prodotti ad un prezzo realmente vantaggioso sono sempre molto pochi; spesso le percentuali di sconto dichiarate e riportate da tutti i blog e canali Telegram fanno riferimento ai prezzi di listino, dai quali però i prodotti erano già distanti da mesi! Per questo il lavoro di Ridble è quello di selezionare per voi, solo e soltanto i prodotti ad un prezzo realmente vantaggioso in base al prezzo medio sul mercato nelle precedenti settimane. Non troverete mai delle “offerte fuffa”; preferiamo avere eventualmente questa guida priva di offerte.

Opportunità da non perdere

Prima di procedere con gli sconti Power bank Black Friday, ci teniamo a farvi notare che c’è una serie di opportunità davvero da non perdere. La prima è ricordarvi che tra un mese sarà Natale, e grazie al Black Friday potete portarvi avanti per risparmiare notevolmente sull’acquisto di prodotti da regalare. Che siano batterie esterne Black Friday da regalare ad amici, parenti, partner o a sé, stessi, tenete in considerazione che è un periodo perfetto per “portarsi avanti col lavoro“. Acquistando il vostro regalo durante questa campagna, starete tranquilli con le spedizioni che arriveranno sicuramente in anticipo, senza i classici ingorghi dei magazzini e dei corrieri.