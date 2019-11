Notebook Black Friday: i migliori sconti

Notebook Black Friday: quello che c’è da sapere

Date utili

Perchè stanno parlando tutti del Black Friday? Perchè si tratta del periodo di sconti più importante dell’anno, sia per numero di offerte che per percentuali. Tradizione importata dall’America, il Black Friday si riferisce al giorno dopo la festa del Ringraziamento, e rappresenta tradizionalmente l’inizio dello shopping natalizio. Gli store online (e non solo) sfruttano questa occasione per inaugurare la stagione con saldi incredibili, e se vuoi approfondire come funziona l’evento abbiamo preparato una pagina intitolata Che cos’è il Black Friday apposta per questo.

Il giorno del Black Friday è sempre l’ultimo venerdì di questo mese, cioè il 29 novembre. Gli sconti non sono però limitati a una sola giornata. Il periodo del Black Friday parte infatti una settimana prima del giorno specifico, e offre sconti sostanziali in preparazione al piatto forte che sarà rivelato il venerdì. Gli sconti sono sia giornalieri che immediati (le cosiddette “Offerte Lampo”), e puoi trovare informazioni dettagliate nella pagina Black Friday Amazon: come funziona.

Altra parte interessante è il Cyber Monday. Questo giorno è il lunedì successivo al Black Friday; ogni negozio di eCommerce offrirà sconti su tutta l’elettronica di consumo, limitati al 2 dicembre.

I portatili più convenienti

In questa guida ci concentreremo unicamente sulle offerte notebook Black Friday. Con questo intendiamo tutte le offerte di PC portatili, sia da gaming che per lo studio o per altri scopi, che rappresentino sconti davvero significativi. Se stai per iniziare l’anno universitario può essere il momento perfetto per procurarti un laptop in cui prendere appunti e consultare libri digitali, o per cercare quel PC da gioco con cui recuperare le ultime uscite a grafica altissima.

I negozi che aderiscono alla promozione sono moltissimi. I principali sono i più conosciuti. Amazon è sempre in prima fila per quanto riguarda questi eventi, offrendo sconti enormi su moltissime categorie sia giornalieri che lampo, ma anche eBay non è da meno. Per quanto riguarda gli altri store infatti, sia esso che UniEuro e Euronics offrono offerte a esaurimento scorte, mentre ePrice e GearBest sfruttano un modello diverso simile a una lotteria, che richiede di trovare l’esatto momento in cui qualcosa è in saldo.

Questo significa che se vedi un notebook Black Friday in offerta che ti attira è meglio acquistarlo subito, altrimenti rischi che sia esaurito o tornato al prezzo normale la prossima volta che rientri nella pagina.

Quanto convengono le offerte?

La risposta è immediata: non tutti gli sconti presenti sono davvero convenienti. Ci sono alcuni casi in cui non conviene acquistare un prodotto nemmeno se lo sconto arriva addirittura all’80%: se il prodotto in questione è di basso livello, ad esempio, o se il prezzo è stato precedentemente alzato o se il suo prezzo “normale” è in realtà pari a quello scontato. Per questo motivo studiamo la storia dei prezzi e la qualità dei prodotti a dovere, in modo da segnalare solamente gli sconti veri e propri. Di seguito troverai unicamente affari e nessun “finto sconto”.

Un altro motivo per cui questo evento è particolarmente interessante è legato alla sua origine. Dato che è nato per inaugurare lo shopping natalizio, è il momento perfetto per poter recuperare regali di Natale a un prezzo ridotto in modo che arrivino in tempo per le feste. Che tu sappia esattamente cosa stai cercando o che ti serva un elenco di prodotti in super offerta per trovare idee, è decisamente l’occasione migliore per trovare i regali più adatti.

Offerte speciali

Oltre agli sconti sui prodotti fisici come i notebook Black Friday, i vari store offrono anche offerte speciali per i loro servizi in abbonamento. In particolare Amazon ha un ventaglio di offerte estremamente vantaggiose a cui conviene dare un occhio.

La prima e più importante è Amazon Prime. Se vuoi approfondire in dettaglio ne spieghiamo ogni particolare in questa pagina, ma in breve si tratta di questo: un servizio di spedizione più rapido e gratuito che permette di ricevere i prodotti più velocemente e senza preoccuparsi dei costi di spedizione. Normalmente è un servizio in abbonamento, ma puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni semplicemente registrandoti sulla pagina di Amazon Prime. Inutile spiegare che permette di comprare regali di Natale con una garanzia di consegna immediata ancora migliore e senza spendere per la spedizione.

Inoltre se sei uno studente Amazon Prime Student è ancora più conveniente, con un periodo di 90 giorni invece che 30 e a metà del prezzo una volta concluso. Puoi effettuare la prova a questo indirizzo.

C’è un’altra considerazione da fare nel caso tu faccia parte di un’azienda, negozio, locale o altri tipi di impresa. Amazon Business è infatti pensato specificatamente per questo tipo di utenti. L’offerta è estremamente utile, soprattutto grazie al poter far scarico fiscale attraverso fatturazione elettronica. Se vuoi sfruttare Amazon per la tua azienda puoi fare un account gratuito alla pagina di registrazione di Amazon Business. Infine, il servizio di musica Amazon Music Unlimited offre anch’esso una prova gratuita, e lo segnaliamo per completezza.