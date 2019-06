Offerte Natale tablet: le migliori idee regalo

Samsung Galaxy Tab S4

Se iOS non è il sistema operativo che fa per te perché ormai sei abituato ad utilizzare Android e non vuoi cambiare, allora ti consigliamo di prendere in considerazione il nuovo Samsung Galaxy Tab S4. Si tratta di un tablet Android estremamente valido, con un bel design, compatto, leggero, robusto e in grado di essere utilizzato sia come tablet per casa che per lavoro.

Il Samsung Galaxy Tab S4 sarà in sconto dal 13 al 18 dicembre al prezzo di 559,90€ invece che 729,90€.