Offerte Natale reflex: le migliori idee regalo

Canon EOS 80D

Se state cercando un regalo per qualcuno che vuole avvicinarsi alla fotografia con un prodotto dalle ottime specifiche, o qualcuno che ha bisogno di aggiornare la propria attrezzatura, la Canon EOS 80D è il prodotto che dovete acquistare. Si tratta di una delle reflex Canon più vendute, in quanto offre buone prestazioni ad un giusto prezzo. Può essere utilizzata sia per scattare foto che per registrare video e, grazie al WiFi, sarà possibile condividere con amici e parenti i propri scatti con la massima facilità. In dotazione viene venduto anche il classico 18-55 mm tuttofare perfetto per iniziare a fotografare e sperimentare vari generi fotografici. Canon EOS 80D + 18-55 mm è in offerta a 789€ anziché 1.040€.