Offerte Natale Nintendo Switch: le migliori idee regalo

Offerte Natale Nintendo Switch: perché regalarne una

Il Nintendo Switch è la moda del momento. Creato dalla Nintendo, stessa casa che ci ha portato Super Mario e Pokemon, pare stia avendo un successo fenomenale dopo un periodo in cui le console Nintendo sembravano aver perso molta forza. La precedente console della Nintendo, la Nintendo WiiU, resta ancora oggi una macchia indelebile per l’azienda giapponese, ma possiamo stare tranquilli: le vendite dello Switch sono di gran lunga superiori, e non rischia assolutamente di venire abbandonato. Quindi, cos’è lo Switch?

Che il primo impatto con la console sia confusionario è un dato di fatto. È un tablet o una console? La risposta è entrambi, visto che – così come è stato per la maggior parte dei prodotti messi sul mercato da Nintendo – la casa giapponese non produce nulla se non riesce a renderlo unico. Lo Switch nel senso letterale del termine è tecnicamente un tablet; ha lo schermo touch come un cellulare, e va ricaricato normalmente, ma è molto più potente di ogni altra console portatile e presenta alcune aggiunte davvero uniche.

E qui sta il genio di Nintendo. La console è costruita quasi come un Lego: ai lati del tablet si attaccano i Joy-Con, i due controller “smontabili” che formano un tutt’uno con lo schermo. I controller funzionano anche separatamente: si può posizionare lo schermo su un tavolo (è in grado di reggersi in verticale grazie a un piedino incluso) e giocare a distanza, anche dando un Joy-Con a un amico. La possibilità di giocare a videogiochi da console ovunque è qualcosa di incredibilmente allettante, non si può negare.

Ma non finisce qui. Insieme alla console è inclusa una base da attaccare alla televisione: quando si è in casa, il tablet può essere inserito nella base per giocare sullo schermo, e può essere rimosso in qualunque momento. È un grande esempio di inventiva nel design, e risolve il problema di voler guardare la televisione mentre qualcuno sta giocando: basta rimuovere il tablet, e si può continuare la partita sul divano. Un regalo di Natale perfetto per chi ama videogiochi, gadget o entrambi.