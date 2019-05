Offerte Natale GameStop: i migliori sconti

N.B. L'articoloè monitorato giornalmente e aggiornato con eventuali nuove proposte. Ti consigliamo quindi di tornarci più volte durante il giorno. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide all’acquisto ti rimandiamo alla pagina Come lavoriamo . L’ultimo aggiornamento risale a

Benvenuto all’interno di offerte Natale GameStop , guida agli sconti a tema natalizio. Di seguito ti illustreremo tutti i prodotti in offerta da acciuffare al volo per realizzare degli ottimi regali natalizi: tieni presente che, qualora non vi fossero offerte valide (sconto interessante) su prodotti davvero di qualità, opteremo per non segnalartene alcuna. In tal caso, ti invitiamo a dare un’occhiata anche alle nostre idee regalo nella pagina dedicata ai Regali di Natale .

Puoi acquistare Shadow of the Tomb Raider (PlayStation 4) su GameStop . In alternativa Shadow of the Tomb Raider (PlayStation 4) è disponibile nella variante Shadow of the Tomb Raider (Xbox One) .

Siete interessati ad un gioco graficamente eccelso, ricco di elementi action/adventure e persino con una punta di aspetti stealth? Shadow of the Tomb Rider – specialmente al prezzo a cui è proposto fino ad esaurimento scorte – è la scelta perfetta per voi. Lo sconto GameStop in questione consiste in una riduzione di prezzo da 70,98€ a 30,98€ .

Se siete invece alla ricerca di un gioco di guida incentrato sulla Formula 1, questa offerta è perfetta per voi. Fino ad esaurimento scorte , infatti, F1 2018 Headline Edition sarà disponibile in forma scontata per tutte le piattaforme. Su PlayStation 4 e Xbox One lo sconto vede il prezzo scendere da 70,98€ a 40,98€ , mentre su PC la riduzione è da 50,98€ a 30,98€ .

PlayStation 4 Slim Rimanendo in ambito console, quella di maggiore successo di questa generazione è PS4. Nel periodo natalizio regalare una console è una cosa molto comune, e GameStop propone ben due offerte estremamente allettanti legati a PS4 Slim. Segnaliamo, infatti, che sono disponibili due riduzioni di prezzo davvero interessanti, ed entrambe sono attive fino al 26 dicembre. Nel primo caso troviamo una PS4 Slim da 1 TB con ben tre titoli AAA (rispettivamente Uncharted 4, The Last of Us Remastered e Ratchet & Clank) ed è proposta con riduzione da 359,98€ a 249,98€. La seconda offerta, invece, vede una PS4 Slim da 500 GB scontata da 299,98€ a 199,198€. In entrambi i casi sono circa 100€ di sconto; non male!

Puoi acquistare PlayStation 4 Slim (1 TB) + Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered e Uncharted 4 su GameStop. In alternativa PlayStation 4 Slim (1 TB) + Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered e Uncharted 4 è disponibile nella variante PlayStation 4 Slim (500 GB).