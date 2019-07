Offerte iPhone: i migliori sconti

Offerte iPhone: come scegliere

Quando si parla di offerte iPhone, si parla di una guida sugli sconti principali degli smartphone prodotti da Apple. I telefoni della Mela sono sempre un’ottima alternativa quando si tratta di scegliere un nuovo dispositivo, anche se bisogna fare i conti con un prezzo leggermente più elevato dovuto all’eleganza e alla raffinatezza dei prodotti.

E proprio questa ricercatezza intrinseca al prodotto fa sì che non sia semplice trovarne uno in offerta: da una parte perché Cupertino tutela i propri smartphone affinché non perdano valore nel corso dei primi anni; dall’altra, perché gli iPhone sono così appetibili dal pubblico che il brand (e i rivenditori) possono permettersi di non metterli in sconto e venderli lo stesso.

Ma proprio per questo noi abbiamo realizzato una guida dedicata alle offerte iPhone, in modo tale da tenere sempre all’erta sugli sconti e le offerte migliori sugli smartphone Apple. Ed è bene sapere che inseriremo soltanto sconti davvero interessanti e che riguardino prodotti con un forte sconto al momento dell’offerta, altrimenti non lo segnaleremo e troverai una guida vuota.

In questo periodo è tempo di Amazon Prime Day 2019, in programma tra il 15 e il 16 luglio e potrebbe essere l’occasione perfetta per trovare offerte iPhone: l’iniziativa durerà 48 ore e spazierà tra tutti i segmenti dell’elettronica di consumo. Gli iscritti a Prime (qui trovi maggiori informazioni su cos’è Amazon Prime) potranno beneficiare di oltre un milione di offerte a livello globale durante questa nuova edizione, con sconti ancora maggiori, offerte a tempo limitato, possibilità di intrattenimento inedite e lanci esclusivi. Potete leggere tutti i nostri consigli nella nostra pagina dedicata a cos’è e come funziona Amazon Prime Day o accedere direttamente alla pagina ufficiale con tutti gli sconti dell’Amazon Prime Day dove il colosso di Seattle ha già cominciato ad inserire alcune campagne interessanti: una su tutte, la possibilità di iscriversi ad Amazon Prime Music Unlimited al prezzo speciale di 0,99€ per 4 mesi (invece di 9,99€ mensili).

Oltre alle consuete inserzioni di un giorno, quest’anno verranno introdotte le “offerte wow”, ossia deal che includeranno prezzi sbalorditivi sui marchi di punta. Data la natura di queste offerte, molte avranno quantità limitate e potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi suggeriamo agli iscritti a Prime di tornare frequentemente per visualizzare le nuove offerte che saranno disponibili nel corso delle 48 ore.

Sottolineiamo inoltre che qui di seguito troverai una serie di prodotti con un pulsante che ti guiderà direttamente nell’inserzione Amazon che abbiamo scelto: molto spesso il prezzo indicato all’interno del box non è aggiornato con l’offerta in vigore, per cui puoi fare riferimento al prezzo effettivo di vendita che menzioniamo nel testo a corredo del prodotto.

Prima di iniziare quindi vi ricordiamo, che è necessario sottoscrivere un abbonamento Prime per accedere all’offerta (che puoi sottoscrivere qui gratis per 30 giorni e che puoi disdire quando vuoi) oppure registrare gratuitamente la tua azienda con Amazon Business e sfruttare tutti i vantaggi riservati ai professionisti: dai prezzi senza IVA alla gestione delle fatture e così via. Vediamo le offerte iPhone che abbiamo selezionato al momento.