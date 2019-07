Offerte giochi Xbox One: i migliori sconti

Offerte giochi Xbox One: informazioni e sconti migliori

L’Amazon Prime Day è un evento annuale in cui l’azienda americana offre enormi sconti ai suoi clienti su vaste parti del suo catalogo. Cosa lo distingue dal Black Friday? Oltre agli sconti, il fatto che il servizio è in esclusiva per i clienti Amazon Prime, cioè tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio di consegna gratuita, streaming e altri bonus di Amazon. Puoi trovare una spiegazione dettagliata di tutti i vantaggi a questo indirizzo, ma se non sei cliente non disperare: basta fare una prova gratuita di 30 giorni tramite questo link e potrai sfruttare senza problemi tutte le offerte di questi giorni (oppure, se usi Amazon per lavoro, puoi approfittare di condizioni speciali creando un account Amazon Business).

L’evento durerà dalla mezzanotte del 15 luglio fino alla fine del 16, per quarantottore di offerte in esclusiva. In questa guida Offerte Giochi Xbox One segnaleremo le migliori, con discriminanti precise: non solo i migliori giochi in sconto, ma anche i migliori sconti effettivi, studiando l’andamento dei prezzi per assicurare che siano offerte veramente vantaggiose. Puoi trovare le offerte PS4 a questo indirizzo oppure, se preferisci sfogliare in maniera più generica, puoi consultare tutte le categorie in offerta o sfogliare direttamente i cataloghi di Amazon. Inoltre, c’è un’altra occasione speciale da far notare: Amazon Music Unlimited a 0,99€ per 4 mesi, un prezzo quasi irrisorio per il servizio.

Questa guida sarà organizzata in box, ognuno dei quali contiene pulsanti che indirizzano alla pagina di acquisto, foto e descrizione del gioco e di quanto sia lo sconto effettivo. Segnaliamo che i prezzi direttamente nel box potrebbero non includere lo sconto, dato che non sono aggiornati in tempo reale, e la descrizione avrà tutti i dettagli necessari per valutare l’acquisto di offerte giochi Xbox One.