Offerte fotocamere compatte Natale: i migliori sconti

Sony DSC-WX350

La Sony DSC-WX350 potrebbe essere un’ottima idea regalo se state cercando una fotocamera adatta a chi ama viaggiare e non volete spendere molto. È molto compatta, quindi può essere trasportata tranquillamente in tasca o in borsa, ed è semplicissima da utilizzare. Per questi motivi è perfetta per chiunque ami viaggiare. Grazie allo zoom ottico 20x è possibile avvicinarsi a soggetti o monumenti lontani. Si comporta molto bene sia per quanto riguarda le foto, sia per quanto riguarda i filmati. Se state cercando un regalo per una persona che ama viaggiare e non volete spendere molto, la WX350 è il prodotto da acquistare. Fino ad esaurimento scorte, su Amazon, è possibile acquistare la Sony DSC-WX350 a 160€ anziché 182€.