Offerte cuffie: le migliori su cui puntare

Offerte cuffie: i migliori sconti al Prime Day

Come ogni anno arriva luglio e… è tempo di Prime Day! L’evento di sconti estivi di Amazon si ripete anche quest’anno e per ben 48 ore di fila, prima volta in assoluto. I giorni in cui la campagna sarà attiva sono 15 e 16 luglio, con partenza durante la prima mezzanotte (quindi la sera fra il 14 e il 15 luglio per intenderci), quando inizieranno ad incombere le prime offertissime sugli scaffali digitali del sito di eCommerce. Se volete approfondire perché non avete mai partecipato ad un evento Prime vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro articolo dedicato proprio a cos’è e come funziona Amazon Prime Day. Fondamentale precisare però che l’evento sarà accessibile solo a chi dispone di un account Amazon Prime: questa è una delle funzionalità esclusive che il pacchetto a pagamento di Amazon mette a disposizione (per scoprire le altre vi invitiamo a leggere la nostra guida su cos’è Amazon Prime). Attenzione però: se non avete mai attivato il pacchetto, c’è una promozione per voi: Amazon consente infatti di provare Prime per ben 30 giorni gratuitamente e senza impegno. Per farlo non vi servirà altro che visitare questa pagina dedicata. Al termine di tale periodo puoi optare per non rinnovare l’abbonamento, semplicemente.

Ma passiamo quindi a parlare delle offerte cuffie per questo Prime Day 2019: come funzioneranno? Queste saranno di tre tipi: giornaliere, lampo e WOW. Le offerte giornaliere durano uno o due giorni, hanno uno sconto interessante ma soprattutto sono su prodotti di spicco. Le offerte lampo durano invece solo qualche ora, sono a sconto solitamente più alto ma sono davvero su qualsiasi categoria. Le offerte WOW sono la novità di quest’anno: Amazon le comunicherà non appena inizieranno, direttamente durante la giornata del 15 e del 16 luglio, e saranno con una percentuale di sconto davvero molto alta. A questo punto tocca a voi: se volete seguire il Prime Day 2019 vi rimandiamo a questa pagina ufficiale (salvatela pure nei preferiti). Se però volete essere guidati solo verso le offerte più interessanti, distanti dai prezzi solo leggermente ritoccati e dai prodotti di dubbia qualità, allora sappiate che proprio per voi abbiamo realizzato un’intera collana di guide, proprio come questa sulle offerte cuffie. Gestita direttamente da tutti i nostri Specialist che hanno selezionato, potete trovarla direttamente presso la pagina Offerte Amazon Prime Day. Tenete presente che al suo interno troverete solo prodotti di prima scelta e che, proprio per la tempestività di alcune offerte, non è detto che i box all’acquisto nelle nostre guide mostrino il prezzo aggiornato. Non temete però, perché tutti i dettagli dell’offerta, quindi quando parte e quando finisce, nonché in quanto consiste il calo di prezzo, saranno sempre indicati per ogni singolo prodotto in modo chiaro.

Chiudiamo con un paio di informazioni di servizio: Amazon Prime Music, proprio in occasione del Prime Day, è accessibile al prezzo di 0,99€ per quattro mesi di servizio (concorrente di Spotify, streaming musicale). Inoltre, se volete aderire all’evento per acquistare beni per la vostra aziende, quest’anno c’è una soluzione davvero smart: Amazon Business. Questo non è altro che una tipologia di account completamente gratuita che consente di acquistare i prodotti su Amazon godendo della fatturazione elettronica diretta, nonché di una ampia selezione di report per conoscere sempre ogni acquisto fatto per la propria attività. Comodo no? Potete creare in pochissimi passaggi un account Business qui.

Approfondiamo ora le nostre offerte cuffie.