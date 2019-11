Cuffie Black Friday: le migliori offerte

Cuffie Black Friday: quello che c’è da sapere

Date utili

Torna il Black Friday e, con sé, le offerte sui prodotti per l’ascolto musicale in tutti i contesti. La tradizione del “venerdì nero” ha ormai attraversato tutta l’Europa, e viene svolta regolarmente anche in Italia da anni. Sono praticamente tutti gli eCommerce i negozi fisici che aderiscono all’iniziativa; durante essa, sarà possibile acquistare prodotti di tutti i tipi a dei prezzi davvero molto vantaggiosi. Se volete approfondire sull’inizio dell’usanza, vi invitiamo a leggere il nostro focus su cos’è il Black Friday.

Quando si svolgerà quest’anno? Presto detto. Come sempre, si parla dell’ultimo venerdì del mese, ovvero il 29 novembre 2019. Attenzione però, perché già dalla settimana prima sarà possibile godere di numerose e interessanti offerte preparatorie. Il lunedì che segue al Black Friday, 2 dicembre, si svolgerà invece il meno noto Cyber Monday, altra campagna sconti che si focalizzerà principalmente sull’elettronica di consumo.

Badate bene, amanti della musica: nella nostra guida “cuffie Black Friday” avrete la possibilità di trovare i modelli che state cercando da tempo per sostituire le vostre ormai datate cuffie. Ma non solo: se non siete ancora passati al truly wireless, completamente senza fili, questo è l’anno giusto per approfittarne, senza escludere ovviamente i modelli over-ear di alto livello. Quest’anno ce n’è davvero per tutti i gusti.

Le offerte

Come funzionano le offerte cuffie Black Friday? Tutti gli eCommerce impazziranno, ma sappiate che la grossa ciccia si trova su Amazon ed eBay, in primis. C’è da dire che anche gli store al dettaglio non saranno da meno, anzi. Ma quando partono le offerte, come funzionano? In tutti i casi, a partire dal 22 novembre inizieranno ad arrivare i primi sconti preparatori. Amazon realizza, come al solito, sia degli sconti giornalieri che degli sconti temporanei, noti ai più come “Offerte lampo”. Mentre nel primo caso la fretta per accaparrarseli non è troppa, nel secondo è fondamentale; tutto finisce in pochi minuti, soprattutto se sono sconti molto convenienti! Potete approfondire sulla nostra guida Black Friday Amazon: come funziona.

Tutti gli altri, come eBay, Euronics, Unieuro e simili, avranno invece dei prezzi promozionali disponibile “fino ad esaurimento scorte“; queste non sono mai note, tenetelo in considerazione. Fanno eccezione ePrice e GearBest, che preferiscono il formato a “lotteria”; difficile da acciuffare qualcosa, tranne se non state ore ed ore davanti allo schermo pronti a cliccare allo scadere del tempo.

C’è però una domanda cruciale, a questo punto: ma le offerte cuffie Black Friday convengono davvero? Nì. La maggior parte delle offerte che si trovano durante questo periodo sono delle “svuota-magazzino”: percentuali di sconto sensazionalistici incontrano prodotti non proprio nuovi, perché le aziende intendono lanciare sul mercato le nuove edizioni. Sono molti inoltre gli sconti che sembrano elevati, ma si avvicinano al prezzo che il prodotto aveva sul mercato qualche giorno prima. Ed ecco che entriamo in gioco noi: Ridble vi aiuta a selezionare tutte le cuffie che volete portare a casa, mostrandovi solo le offerte realmente convenienti, su buoni prodotti, a prescindere dal costo.

Le offerte che troverete di seguito, a differenza di molti altri siti web o “canali Telegram”, saranno molte poche perché vogliamo suggerirvi solo quelle reali.

Opportunità da non perdere

Tenete in considerazioni il ruolo fondamentale che svolge il Black Friday in questo periodo: è l’occasione ideale per portarsi avanti con i regali di Natale, risparmiando un bel gruzzolo. Gli sconti verteranno tutte le categorie, ed è dunque l’ideale per poter trovare un paio di cuffie per sé o da regalare ad un partner o ad un amico. Gli sconti su questa categoria saranno moltissimi, per cui non lasciatevi sfuggire l’occasione, visto anche che potrete stare tranquilli sui tempi di spedizione largamente in anticipo con la ricorrenza.

A prescindere da cosa volete acquistare però, tenete in considerazione che:

