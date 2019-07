Offerte cellulari Samsung: i migliori sconti

Se stai cercando offerte cellulari Samsung hai le idee chiare: vuoi cogliere l’opportunità di portarti a casa uno dei dispositivi migliori sul mercato ad un prezzo inferiore a quello di listino. L’offerta del brand coreano è vasta e omogenea ed è in grado di accontentare tutti i gusti: sia chi cerca un dispositivo economico senza star troppo a guardare le caratteristiche tecniche, sia chi non si accontenta e vuole soltanto quanto di meglio possa offrire uno smartphone top di gamma.

Tra le decine di smartphone a disposizione sul mercato, non è raro imbattersi in uno sconto e proprio per questo motivo abbiamo realizzato questa pagina, per raccogliere le migliori offerte in circolazione sui device Galaxy: ma occhio, non troverai tutte le promozioni a giro per il web, ma ci occuperemo di controllarle singolarmente per valutarne il prezzo e la convenienza. Soltanto quelle più golose e interessanti entreranno a far parte di questa guida, per cui se la trovi vuota significa che al momento non ci sono offerte cellulari Samsung di rilievo.

Una delle opportunità più ghiotte per trovare offerte cellulari Samsung è l’Amazon Prime Day, la campagna annuale di sconti organizzata dal portale e-commerce che metterà a disposizione milioni di prodotti in tutto il mondo, in esclusiva per i propri iscritti – alcune sono già iniziate, come ad esempio la possibilità di sottoscrivere Amazon Music Unlimited al prezzo speciale di 0,99€ per 4 mesi. La 48 ore di offerte sarà organizzata il 15 e 16 luglio e consentirà agli abbonati Prime di approfittare di offerte a tempo (tendenzialmente della durata massima di una giornata), di occasioni lampo e, novità del 2019, delle offerte “wow”: promozioni particolarmente succulente su una selezione ristretta di prodotti di marca che dovrebbe ingolosire gli abbonati. Un format riservato a disponibilità davvero risicate, per cui si consiglia di monitorare continuamente le offerte Amazon Prime Day per essere sempre aggiornati e coglierle al volo.

Questa tornata di sconti è in esclusiva per gli abbonati Prime (qui puoi trovare maggiori informazioni su cos’è Amazon Prime) per cui non potrai accedere alle offerte se non avrai sottoscritto un abbonamento: puoi farlo cliccando qui, approfittando del periodo di prova gratuito di 30 giorni. Prima di iniziare a proporti le offerte cellulari Samsung è bene sottolineare che nella nostra selezione di prodotti è possibile che i prezzi a disposizione nei box che ti portano all’offerta su Amazon non siano aggiornati in tempo reale con l’annuncio: perciò ti consigliamo di leggere il testo allegato al prodotto in cui indicheremo qual è il costo effettivo e fare riferimento soltanto a questa informazione.

Se vuoi scoprire le offerte per il Prime Day 2019 già attive in questo momento puoi cliccare qui, oppure puoi decidere di approfittare del programma Amazon Business e sfruttare tutti i vantaggi riservati ai professionisti: dai prezzi senza IVA ai limiti di spesa personalizzati e così via.