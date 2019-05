Offerte Amazon Prime Day 2018 è la nostra pagina dedicata all’evento organizzato da Amazon che avrà inizio il 16 luglio alle 12:00, con estensione fino al 17 luglio a mezzanotte e con una settimana di sconti “preparatori” che inizierà il 9 luglio. Ogni giorno sull’eCommerce più famoso di Italia avremo modo di poter apprezzare un’innumerevole serie di sconti, anche molto elevati, su praticamente tutte le categorie di prodotti presenti sulle pagine del sito.

Per festeggiare il proprio anniversario dedicato ad Amazon Prime, il colosso proporrà, per una intera settimana, un vastissimo numero di offerte per tutte le varie categorie di prodotti tecnologici, ma non solo: troviamo oltre a smartphone, PC, accessori e quant’altro, anche videogiochi, console, fotocamere e beni di prima necessità.

Gli sconti però sono davvero tanti, ma non temete: per facilitarvi nella scelta abbiamo realizzato una serie di articoli dedicati ai migliori sconti, selezionati rigidamente dallo staff di Ridble per voi. Tali articoli sono realizzati in base alla disponibilità giornaliera degli sconti, piuttosto che in base alle categorie coinvolte e per le quali, grazie alla nostra esperienza, possiamo secondo vari criteri – qualità dei prodotti, reale convenienza nell’abbassamento di prezzo – suggerirvi i prodotti da acquistare.

L’ultimo aggiornamento risale al 18 Maggio 2019.

Offerte Amazon Prime Day 2018: cosa c’è da sapere prima di iniziare

L’Amazon Prime Day 2018 è l’appuntamento che ogni anno coinvolge tutti gli utenti possessori di un account Amazon e di un abbonamento Prime attivo associato ad esso. Quest’ultimo consiste, fondamentalmente, in un insieme di privilegi che vanno falle spedizioni decisamente più rapide, dalla possibilità di utilizzare Prime Now per fare la spesa con consegna in giornata nelle città che aderiscono come Milano, l’accesso a Twitch Prime con sconti esclusivi, l’accesso a tutte le Offerte Lampo mezz’ora prima degli utenti classici, la possibilità di godere del servizio di streaming Amazon Prime Video e tanto, tanto altro – per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro focus dedicato dove illustriamo cos’è Amazon Prime.

Durante il periodo Prime Day, Amazon lancia, giorno dopo giorno, una vera e propria valanga di sconti fondamentalmente di due tipologie, ovvero Offerte del giorno e Offerte Lampo. Le prime non sono altro che delle offerte dalla durata di un’intera giornata, messe a disposizione per tutti gli utenti, fino ad esaurimento scorte. Solitamente tali scorte non sono ridottissime, ma possono chiaramente variare prodotto per prodotto, il quale non sarà in sconto nei giorni successivi salvo eventuali proroghe speciali. Insomma, se l’offerta vi interessa, vi conviene accaparrarvela subito. Non dimenticate la sezione sconti di Amazon Prime Day.

Le Offerte Lampo sono invece sensibilmente diverse. Queste hanno una precisa ora di inizio e una altrettanto precisa ora di fine; solo in questo range di tempo, l’offerta andrà in vigore, portando elevata convenienza su tantissimi dispositivi. Per queste ovviamente segnaleremo in modo preciso i vari orari di apertura delle offerte, ricordandovi comunque che tutti gli utenti dotati di un account Amazon Prime, in prova gratuita per 30 giorni per la prima volta e al costo di 19,90€ all’anno, possono accedere a tali offerte con un anticipo di mezz’ora rispetto agli utenti classici. Le scorte, in questo caso, non sono così abbondanti ed è un bene affrettarsi per portare a casa il prodotto prima che termini.

Non volete perdervi all’interno di quest’ultima? Date un’occhiata ai nostri articoli di seguito!

Le migliori offerte Amazon Prime Day: ogni giorno i migliori sconti

In questa sezione pubblicheremo e aggiorneremo, giorno per giorno, il nostro articolo in cui ricapitoliamo le migliori offerte Amazon Prime Day. Nell’articolo indicheremo, suddivise per tipologia di sconto, tutte le offerte migliori appartenenti a tutti gli hub di Ridble coinvolti, ovvero Tecnologia, Videogiochi e Fotografia.

Insomma, l’articolo ideale per chi ha più interessi e vuole seguire, giorno dopo giorno, tutte le novità dell’Amazon Prime Day 2018.

I migliori sconti per categoria: tecnologia

Le nostre attività di selezioni e proposte sconti non si limitano solo a dei semplici articoli ricapitolativi giornalieri, ma anzi, anche a svariati articoli suddivisi categoria per categoria. Qui di seguito puoi infatti trovare tutti gli articoli inerenti a dei target specifici, che spaziano a delle specifiche tipologie di prodotti su cui concentrare la propria attenzione.

Puoi trovare quindi non solo classici articoli dedicati agli smartphone, agli SSD, ad iPad o alle casse Bluetooth, ma anche delle guide più specifiche per ciò che concerne i videogiochi, le console, le macchine fotografiche, le action cam e chi più ne ha più ne metta. In questo caso ti garantiamo che, di giorno in giorno, tali articoli saranno aggiornati solo con le ultime offerte disponibili e in vigore, con la sola riserva di un eventuale esaurimento scorte per alcune offerte più ghiotte.

Offerte su smartphone, tablet e altri dispositivi portatili

Di seguito ecco le nostre guide dedicate al settore mobile a cui appartengono smartphone, tablet e altri dispositivi portatili come ad esempio gli ebook reader:

Wearable e accessori portatili

In questa raccolta trovi le migliori promozione per i dispositivi indossabili, piuttosto che accessori come casse Bluetooth e batterie esterne:

Computer

Non mancano però anche le guide dedicate ai PC. Qui puoi trovare le nostre guide sui notebook, sui mini PC e su altri dispositivi appartenenti alla categoria dell’hardware:

Dispositivi per la casa

Questa raccolta di guide all’acquisto è dedicata ai dispositivi per la casa:

Le offerte dei migliori brand

Infine, spazio ai migliori brand tecnologici e alle loro offerte:

Videogiochi: offerte per console e PC gaming

In questa raccolta dedicata ai videogiochi trovi numerosi nuovi titoli in offerta per tutte le piattaforme, piuttosto che le console di ultima generazione. Non manca poi uno spazio sui visori VR per i videogiocatori più cutting edge.

Console

La prima sezione di questa raccolta è dedicata alle promozioni sulle principali console di prima generazione:

Videogiochi

Se già possedete le principali console da gioco niente paura. Qui potete consultare tutte le offerte riguardanti i giochi:

PC gaming

Dagli accessori ai singoli componenti per l’assemblaggio, questo spazio è interamente dedicato a coloro i quali sono alla ricerca di offerte interessanti per migliorare la propria esperienza videoludica con il PC.

Fotografia: le migliori promozioni per foto e video

Non potevano infine mancare delle guide dedicate al settore della fotografia. Anche per questo argomento, infatti, la nostra pagina dedicata alle offerte Amazon Prime Day può essere fonte di ispirazione per trovare la giusta offerta. Spazio quindi a tutte le fotocamere classiche, reflex, mirrorless, compatte e simili, piuttosto che le nuove action cam da portare in estate.

Fotocamere

Per ogni tipologia di fotocamera, una selezione delle migliori offerte:

Action cam e accessori

Le migliori promozioni su prodotti per video e accessori fotografici. Se state cercando un modo per immortale le vostre vacanze estive, eccolo:

Altri modi di cercare

Non hai trovato quello che stavi cercando? Ti aspettavi una diversa guida all’acquisto? Cercavi una guida sui “cellulari” e hai trovato soltanto “smartphone”? Niente paura in questa raccolta abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze di ricerca più disparate. Alcuni articoli presenti in questa sezione potrebbero essere delle rivisitazioni di articoli già visti, semplicemente utilizzando sinonimi o termini analoghi.

Consigli per gli acquisti

La nostra attenzione sui migliori prodotti presenti sul mercato non viene distolta neanche durante il Prime Day. Ecco infatti che, non appena le promozioni saranno attive, vi segnaleremo le offerte Amazon Prime Day anche all’interno dei nostri articoli dedicati ai consigli per gli acquisti. Come? Molto semplice: in testa all’interno di ogni articolo troverete un apposito paragrafo iniziale, sopra a tutto il resto, dove vi segnaleremo eventuali sconti inerenti a quella specifica tipologia di prodotto (Esempi: migliori batterie esterne USB Type-C, migliori tablet 7 pollici, migliore scheda video da gaming).

Anche questi articoli verranno aggiornati giorno per giorno, affinché possiate sempre e comunque accedere alle migliori offerte, complete di calo di prezzo, data di inizio e data di conclusione. Buon Amazon Prime Day 2018!