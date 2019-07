Offerta powerbank: tutti i prodotti in sconto

Offerta powerbank: i migliori sconti al Prime Day

Luglio è giunto, e con esso anche l’Amazon Prime Day. Visto il successo degli anni precedenti, il colosso Amazon ripeterà anche quest’anno la campagna sconti più importante della stagione estiva, dedicando 48 ore intere e di filata ad innumerevoli offerte che giungeranno sugli scaffali digitali a partire dal 15 luglio, estendendosi fino al 16. La campagna inizierà a mezzanotte fra il 14 e il 15, e coinvolgerà un po’ tutte le categorie merceologiche su cui Amazon opera. Se non hai avuto mai contatto con un evento Prime, ti invitiamo a dare un’occhiata al nostro approfondimento su cos’è e come funziona il Prime Day.

Fondamentale è precisare che per aderire all’evento è necessario disporre di un abbonamento Prime. Se non sai cos’è, puoi scoprirlo direttamente sulla nostra guida dedicata a cos’è Amazon Prime. Qualora non ne avessi mai attivato uno, tieni presente che per i primi 30 giorni Amazon permette di provare Prime gratuitamente e senza impegno. Se sei interessato puoi attivare la prova Prime qui.

Ma parliamo dell’offerta powerbank per questo Prime Day 2019. Durante i due giorni in questione saranno tre le tipologie di offerte che potrete intercettare: le offerte del giorno, classiche e con un bello sconto su prodotti di punta; le offerte lampo, brevi ma solitamente con uno sconto piuttosto alto; e infine le offerte WOW, grande novità di quest’anno che Amazon comunicherà direttamente all’inizio delle suddette. Lo sconto in questo caso dovrebbe essere molto alto, e anche su prodotti di spicco. Inoltre ci sono anche altre iniziative: per questo Prime infatti è possibile accedere al catalogo Prime Music per ascoltare musica in streaming a 0,99€ per ben 4 mesi. Potete approfondire sull’offerta qui.

A questo punto spetterà a voi scegliere. Se volete fruire in autonomia le offerte vi rimandiamo alla seguente sezione Amazon dedicata appunto al Prime Day (salvatela pure fra i preferiti). Se invece volete evitare la valanga di prodotti che giungono sulle pagine, spesso con offerte solo apparentemente convenienti, allora vi veniamo incontro: sì perché i nostri Specialist hanno realizzato appositamente per voi una serie di guide (come questa, Offerta powerbank) dedicate ad ogni categoria di prodotto, selezionando solo gli sconti con una buona percentuale. Per dare un’occhiata alle guide in questione vi rimandiamo alla nostra pagina Offerte Amazon Prime Day. Queste saranno ricche di prodotti da non lasciarsi scappare; attenzione però, perché visto che alcune offerte saranno molto tempestive i prezzi nei box all’acquisto potrebbero non essere aggiornati graficamente. Per ogni promozione preciseremo però comunque orario di inizio e di fine, e prezzo scontato, dunque non temete.

Prima di procedere con gli sconti che compongono la nostra sezione Offerta powerbank, giusto informarvi che quest’anno l’Amazon Prime Day può essere sfruttato anche per chi dispone di un’azienda e necessita di acquistare prodotti per il lavoro. Sì, perché col nuovo account Amazon Business, completamente gratuito e accessibile da tutti i dotati di partita IVA, è possibile acquistare liberamente su Amazon godendo anche della fatturazione elettronica automatica, nonché di report molto approfonditi per la gestione delle spese. Potete creare rapidamente un account Business a questa pagina.