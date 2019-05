Nubia smartphone: ecco i migliori modelli da acquistare

Nubia smartphone: quale comprare

Quando ZTE decise di affacciarsi al mercato smartphone, diede vita a una succursale che si sarebbe occupata di realizzare terminali di fascia alta, in diretta competizione con Apple e Samsung. Fu così che nel 2012 ebbe inizio la storia del binomio “Nubia smartphone”, all’insegna di ricercatezza, innovazione e qualità. La compagnia è tra le prime a proporre smartphone borderless o con funzioni di riconoscimento delle impronte integrate dentro lo schermo: insomma, Nubia smartphone è un’accoppiata che punta soprattutto a proporre alternative al quadro statico degli smartphone moderni.

Nel 2017 ZTE decide di mollare la presa sull’azienda, lasciandola camminare con le proprie gambe e riducendo la propria quota al 49,9%, rendendola di fatto indipendente. Una mossa che vale il tutto per tutto per Nubia: ingaggia Cristiano Ronaldo come testimonial, investe tutto sul futuro del mercato mobile e prova a conquistarsi una fetta di mercato in Europa, dove non impensierisce i big player mondiali ma ha la forza di ritagliarsi un ruolo da outsider, all’insegna di prodotti fuori dall’ordinario.

Perché acquistare un prodotto del binomio “Nubia smartphone”? Perché hai la possibilità di acquistare prodotti di fascia alta, con le migliori tecnologie all’avanguardia e un occhio particolarmente attento alla fotografia mobile. Con il vantaggio di poter accedere ad un’offerta ampia e variegata: dalle serie M e N dedicate agli smartphone fascia bassa, passando per la serie Z, probabilmente la più strutturata e completa dell’intera line-up e arrivando ai concept di Nubia X e Red Magic, rispettivamente il primo smartphone a due schermi e il primo telefono dedicato al gaming dell’azienda cinese.

Abbiamo organizzato la nostra ricerca dentro il mondo “Nubia smartphone” selezionando soltanto i dispositivi che avessero un ottimo bilanciamento in termini di economicità e di caratteristiche tecniche, cercando di proporti soltanto il meglio dell’offerta cinese e tagliando fuori quindi quei modelli che noi abbiamo ritenuto essere ancora troppo acerbi per avere successo nel mercato europeo. Non ci resta dunque che andare a scoprire per filo e per segno i migliori Nubia smartphone acquistabili in Italia. Scopriamoli.