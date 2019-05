Notebook usati: guida all'acquisto consapevole

Notebook usati: dove si comprano

Per acquistare un portatile di seconda mano ci sono diverse possibilità, dai mercatini online come Subito.it o Kijiji, agli eCommerce più noti come Amazon, eBay o ePRICE. Come dicevamo, rivolgersi ad un negozio vero e proprio vi espone a meno rischi rispetto all’acquisto da un privato. Nelle prossime righe troverete una selezione delle offerte di notebook usati attualmente attive sugli store più conosciuti. Essendo la disponibilità variabile, non possiamo suggerirvi dei modelli esatti: il notebook che vi consiglieremmo oggi difficilmente sarà disponibile fra qualche giorno. Abbiamo comunque ristretto la cerchia a notebook usati con caratteristiche e prezzo ben definiti a seconda dell’uso consigliato.

Amazon Renewed e Amazon Warehouse Deals

Nella lista dei negozi online più sicuri, conosciuti e attenti al cliente non può certo mancare Amazon. Sulla sua piattaforma si possono acquistare non solo prodotti nuovi, ma anche notebook usati e ricondizionati. I servizi da utilizzare sono Amazon Renewed e Amazon Warehouse Deals. Su quest’ultimo è possibile acquistare oggetti di seconda mano, che comunque vengono controllati da Amazon prima della messa in vendita: difetti e imperfezioni sono segnalati, e il prezzo ne risente di conseguenza. I prodotti Renewed invece sono i ricondizionati, riportati a condizioni il più possibile vicine al nuovo in centri specializzati. È per questo che all’interno di questa categoria Amazon offre un anno aggiuntivo di garanzia. Tutte le informazioni su Amazon Renewed le trovate nella nostra guida dedicata all’argomento. Qua sotto invece, trovate i link per acquistare notebook usati e ricondizionati su Amazon Renewed:Notebook usati ricondizionati di fascia bassa

Notebook ricondizionati di fascia bassa: la selezione per chi punta al risparmio . Se il PC vi serve per scrivere, navigare sul web e controllare la posta , un notebook usato economico sarà più che in grado di soddisfare le vostre esigenze. Scopri la selezione

. Se il PC vi serve per , un notebook usato economico sarà più che in grado di soddisfare le vostre esigenze. Scopri la selezione Notebook usati ricondizionati di fascia media: la selezione che include portatili per utenti più esigenti, che hanno un budget superiore al minimo sindacale. Troverete modelli con i5 che possono essere utilizzati per software come Photoshop, Matlab , o in generale per un multitasking fluido.

che possono essere utilizzati per software come , o in generale per un multitasking fluido. Notebook ricondizionati di fascia alta: ecco la selezione di Ultrabook, Workstation e portatili da gaming , che da nuovi arrivano a costare ben oltre i 1000€. In alcuni casi si tratta di modelli fuori produzione, ma se l’hardware non è eccessivamente datato si riveleranno più performanti di molti PC di fascia medio/bassa di ultima generazione.

, che da nuovi arrivano a costare ben oltre i 1000€. In alcuni casi si tratta di modelli fuori produzione, ma se l’hardware non è eccessivamente datato si riveleranno più performanti di molti PC di fascia medio/bassa di ultima generazione. Notebook ricondizionati Apple: la selezione che include i MacBook Pro, MacBook Air e MacBook. Si tratta di portatili che funzionano bene anche a distanza di anni, quindi se non volete spendere le esorbitanti cifre richieste per un modello di ultima generazione, acquistare un MacBook usato è un ottimo modo per risparmiare.

Nelle prossime righe troverete invece i link per accedere alle nostre selezioni di notebook usati su Amazon Warehouse Deals.

ePRICE

Un altro dei più noti store di elettronica, ePRICE, offre una selezione di notebook usati. Ogni macchina è stata testata e dispone di una garanzia di 2 anni che copre difetti e malfunzionamenti.

Notebook usati di fascia bassa: vi consigliamo di scegliere modelli con processore Intel Celeron o Pentium . Occasionalmente potreste trovare offerte di notebook usati con Core i3 : anche modelli di sesta o settima generazione sono tuttora validi, se acquistati ad un buon prezzo.

. Occasionalmente potreste trovare offerte di notebook usati con : anche modelli di sesta o settima generazione sono tuttora validi, se acquistati ad un buon prezzo. Notebook di fascia media: il nostro consiglio è di non spendere più di 450 euro per questi notebook di seconda mano. Preferite i modelli con processore Intel Core i5 e appartenenti ai marchi più noti, come Acer, Asus, Lenovo…

e appartenenti ai marchi più noti, come Acer, Asus, Lenovo… Notebook di fascia alta: ecco la selezione dei portatili usati più prestanti che è possibile trovare nell’outlet ePRICE.

eBay

Non poteva mancare eBay tra gli store online su cui acquistare notebook usati. Sulla nota piattaforma eCommerce operano sia venditori professionali (come Monclick o Yeppon), sia privati. In caso di acquisto da questi ultimi, come già detto, difficilmente ci sarà qualche tipo di garanzia, salvo che il portatile si trovi ancora nel periodo di copertura dai difetti offerto dal produttore. Per una maggiore sicurezza, prima di acquistare un PC usato su eBay, vi consigliamo di controllare che il venditore in questione accetti pagamenti Paypal. Scopri la selezione di notebook usati attualmente presenti su eBay.